Беда Карибского моря: мусорное проклятье
Кэролин Пауэр, живущая на карибском острове Роатан, опубликовала снимки акватории, где практически не видно воды: вся ее поверхность покрыта разнообразным мусором: от остатков одноразовой посуды до упаковочного материала.
Среди пластика запутались водоросли и ветви деревьев, ставшие каркасом для «мусорного острова». Из-за этого многие подводные участки лишились солнечного света, что привело к гибели рыбы и других обитателей глубин. Кроме того, морские животные умирают, наглотавшись пластика.
Экологи из организации Blue Planet Society считают, что пластик был принесен в океан рекой Мотагуа: недавно на видео было снято, как горы мусора плывут по ней с огромной скоростью.
Разместив фотографии, Кэролин призывает каждого подумать о том уроне, который он причиняет планете. Она предлагает в течение недели не выбрасывать пластиковые отходы: пакеты, вилки, бутылки и так далее, а затем оценить размер появившейся «горы». В случае, когда люди беспечно относятся к сортировке мусора, вредные для природы материалы не просто остаются на свалках — они перемещаются с водой по поверхности земли, достигая в конечном счете Мирового океана.