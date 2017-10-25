Как выглядит ехидна-альбинос: редкое видео
В тасманийском национальном парке «Фрейсине» (Freycinet National Park) живет ехидна белого цвета. Об этом стало известно благодаря туристам, вовремя включившим видеокамеру.
Автор видеозаписи, Розалинд Уортон (Rosalind Wharton), заметила, что уже встречала этих животных, но в тот раз встреча оказалась уникальной.
Обычно ехидны покрыты коричневыми шипами. Особь, попавшая на видео, полностью белая, включая когти и ресницы. Ее бледно-голубые глаза обрамлены розовой кожей (эта черта и выдает в ней альбиноса). Другая похожая мутация, лейкизм, также приводит к осветлению кожных покровов, но глаза при этом имеют нормальный цвет.
Комментируя видео, специалисты говорят о том, что белоснежная ехидна еще очень юна: ей едва исполнился год. В дикой природе эти звери живут около 16 лет; половая зрелость у них наступает в 2−3 года, поэтому установить пол альбиноса пока не представляется возможным.
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