«Адская» скульптура, созданная гавайским вулканом
На Большом гавайском острове находится вулкан Килауэа, возвышающийся на 1247 метров, и еще 5 000 метров скрывается под водой. Последнее извержение Килауэа началось 3 января 1983 года и продолжается по настоящее время. В мае 2016 года выброшенный объем лавы начал медленно двигаться к побережью, что привело к встрече двух стихий: огня и воды. Одновременно на поверхности острова появились так называемые лавовые трубки: каналы, возникающие при неравномерном остывании текущей со склонов вулкана лавы.
Из-за контакта с воздухом, который гораздо холоднее самой лавы, ее поверхностные слои остывают быстрее и становятся монолитными. При этом образуется твердая корка, создающия тепловую изоляцию для горячих и текучих внутренних слоев. В результате ближе к центру лавовой трубки поток лавы идет даже после того, как верхние слои остыли.
По мере дальнейшего остывания лавы толщина корки увеличивается, замедляя скорость остывания внутренних потоков. Даже когда источник лавы иссякает, содержимое трубки продолжает сползать вниз под уклон. Вследствие этого природного явления могут появляться пещеры, гроты и другие удивительные формы рельефа.
На гавайском побережье потоки лавы превратили участок площадью около 2,5 гектаров в произведение современного искусства: переплетаясь, лавовые трубки напоминают человеческие тела.
Узнайте о вулкане Килауэа больше.