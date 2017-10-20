Мимика помогает псам общаться с людьми
Исследование, посвященное взаимодействию собак и людей, провели биологи из Портсмутского университета. В эксперименте участвовали 24 разнополые домашние собаки различных пород в возрасте от года до 12 лет.
Они были отобраны случайным образом из базы данных; единственным критерием было умение оставаться дружелюбной при отсутствии хозяина. Всех животных кормили точно так же, как и дома.
Каждой из собак была предложена серия тестов: в двух случаях незнакомый ей человек смотрел на нее, и еще в двух — отворачивался. В половине из этих четырех экспериментов в комнате находилась миска с кормом. Реакция собаки на поведение исследователя фиксировалась на видео, а расшифровка данных велась с помощью программы DogFACS, аналогичной программе распознавания человеческих лиц и способной анализировать положение мускулов на морде животного.
Оказалось, что собаки чаще меняли «выражение морды», когда человек на них смотрел. Наиболее распространенной реакцией были высунутый язык или поднятые брови («щенячьи глаза»). А если человек отворачивался, мимическая активность минимизировалась. При этом наличие еды не оказало никакого влияния на результаты экспериментов. На основании этого биологи говорят об осознанном использовании собаками мимики при коммуникации с людьми.
Похожее исследование проводилось в 2013 году. Тогда ученые выяснили, что из приютов чаще забирают собак, умеющих сделать «щенячьи глаза», то есть принять жалобный и трогательный вид.
Эти научные работы вносят вклад в понимание истории одомашнивания собак.