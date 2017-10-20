Свобода или селфи. Зачем лесорубы схватили ленивца
Некоммерческая организация World Animal Protection обнаружила видео, сделанное в перуанских лесах. На ней запечатлены двое мужчин, занимающиеся незаконной вырубкой леса. На вершине одного из поваленных ими деревьев спал ленивец — к удаче для браконьеров и к своему несчастью.
Дровосеки посадили беспомощного и растерянного зверя в мешок и отвезли на рынок Белен (Belén) в городе Икитос: это один из самых известных в стране центров незаконной торговли животными. Здесь ленивец будет продан за $13: выше цена на этих представителей фауны не поднимается.
С одной стороны, их очень легко поймать: как поясняют экологи, убежать при встрече с человеком ленивцы не способны. Эти млекопитающие спят по 15−20 часов в сутки, но даже в период бодрствования они не могут себе позволить расходовать энергию: их растительная диета дает им слишком мало калорий. С другой стороны, содержать ленивцев в неволе сложно: они питаются в основном листьями и цветами цекропии. Вырванные из естественной среды обитания и лишенные привычной пищи, ленивцы испытывают стресс, начинают болеть и быстро умирают. Но перед тем они «отрабатывают» сумму, за которую были куплены: дело в том, что селфи с ленивцем является крайне популярным занятием туристов в Перу. Защитники животных в очередной раз призывают людей отказаться от этого жестокого развлечения.
Посмотрите, как любители селфи едва не убили черепаху.