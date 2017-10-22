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Сидя в лодке посреди лагуны Сан-Игнасио, турист опустил руку в воду, надеясь погладить серого кита. Морские великаны частенько наведываются в залив, чтобы зачать и вырастить потомство. Когда-то киты внушали страх местным рыбакам, но сегодня, на редкость общительные существа, они приносят заметный доход в местный бюджет. Фото: Томас П. Песчак
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Любитель фридайвинга плавает в компании шестиполосых каранксов в Калифорнийском заливе неподалеку от Кабо-Пульмо. С тех пор как единственный настоящий коралловый риф в заливе получил охранный статус, биомасса здесь увеличилась в два-три раза. Фото: Томас П. Песчак
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Стая морских дьяволов лакомится планктоном у берегов острова Эспириту-Санто, где когда-то собиралось множество акул и скатов. В 1990-е годы, когда в мире вырос спрос на морепродукты, число морских обитателей резко сократилось. Однако благодаря усилиям местных жителей многие популяции восстановились. Фото: Томас П. Песчак
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Северный морской слоненок таращит глаза в камеру у берегов острова Гуадалупе, другие малыши играют поблизости. В заповедных водах могут размножаться виды, оказавшиеся на грани исчезновения. Как добиться максимального эффекта при восстановлении популяций — вот главный вопрос современной океанологии. Фото: Томас П. Песчак
Экосистема, а не огород: как сберечь «мировой аквариум»
Полчаса до восхода. Волны океана бьются о песок, черные, будто чернила. В кабинет начальника порта в Пунта-Абреохосе набился добрый десяток рыбаков. Смеясь, они обсуждают предстоящую вечеринку.
Ничего удивительного, что городок посередине мексиканского штата Нижняя Калифорния пребывает в праздничном настроении. Этот день здесь предвкушают целый год, ведь сегодня начало сезона галиотисов — морских ушек. На самом деле сезон можно было открыть еще четыре месяца назад, но жители Пунта-Абреохоса по доброй воле ввели необычный запрет. Вместо того чтобы ловить морских ушек в январе, как только власти дадут добро, здешние рыбаки ждут до апреля, когда моллюски подрастут и нагуляют вес.
Для нас риф был как собственный огород, а не экосистема.
Я выхожу в Тихий океан в компании трех рыбаков. Мужчины за пятьдесят, все вместе они ходят в море с ранней юности. Конь стоит за штурвалом, Крот втаскивает на борт мешки с морскими ушками, а Рыба, нетрудно догадаться, ныряет. (Вообще-то, моих спутников зовут Порфирио Суньига, Эдуардо Льера и Луис Арсе, но здесь, похоже, все давно об этом позабыли).
Рыба так и сияет — он только что вернулся с курорта Пеббл-Бич в Калифорнии (не Нижней, американской), где наслаждался серфингом и гольфом. Под добродушные смешки товарищей Рыба облачается в новенький водолазный костюм. Взошло солнце, и вода стала сочно-голубой. По пути Конь останавливает лодку над рифом, где кишмя кишат морские ушки. «Еще недозрелые галиотисы, — говорит Крот. — Готовы будут в лучшем случае через месяц».
Через несколько километров Рыба ныряет. За два часа он набирает разрешенный максимум и вылезает из воды с улыбкой на лице и мешком здоровенных галиотисов в руках.
Откуда у моих спутников деньги на новое снаряжение и отдых на элитных курортах?
Рыболовный кооператив в этом городке появился в 1948 году и много лет ничем не отличался от других, выкачивая из моря все, что только можно. Но в 1970-х, после нескольких неудачных сезонов, рыбаки решились на эксперимент: стали регулировать добычу лангустов (а впоследствии и морских ушек) с расчетом на долгосрочную перспективу, не гонясь за немедленной прибылью.
Сегодня, следуя этой стратегии, жители Абреохоса и еще несколько подобных общин из Нижней Калифорнии добывают более 90 процентов морских ушек в Мексике. Дома в Абреохосе сверкают свежей краской. В городке есть собственная бейсбольная команда. Лангустов и галиотисов консервируют на современном перерабатывающем заводе — и отправляют прямиком в Азию. У прибрежных вод тут надежная охрана — радары, катера и самолеты. Рыбаки, отработав свое, получают пенсию.
В здешних краях не только Пунта-Абреохос может похвастать подобным успехом. Во всем мире популяции моллюсков и рыб стремительно сокращаются, и такие виды, как тунец, акула и групер, становятся все большей редкостью. Но на северо-западе Мексики несколько общин умудрились сохранить свои подводные богатства. Охранные микрозоны были созданы силами местных жителей — вот он, ключ к успеху.
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Морской биолог Октавио Абурто исследует подводное царство у берегов острова Эспириту-Санто в Калифорнийском заливе, пытаясь найти ответ на вопрос, почему одни заповедники выживают, а другие — нет. Он уверен, что ключ к успеху — в руках местных жителей. «У нас рождается гордость, — говорит он, — и ответственность за природу».
Промысловая история Нижней Калифорнии — череда взлетов и падений. Когда в 1940 году на полуостров приехал писатель Джон Стейнбек, его поразило потрясающее биоразнообразие: огромные стаи скатов, россыпи жемчужных устриц и множество черепах. Но не прошло и двух десятков лет, как человек в прямом смысле слова исчерпал щедрые дары природы, уничтожив подводные поля диких устриц. Та же участь постигла черепах, тунцов, акул, груперов и около десятка других видов.
Главные промысловые виды исчезли, и семьи стали кочевать с места на место в погоне за остатками рыбы. Кое-где местные жители задумались о том, как сохранить природные богатства.
Мало-помалу новые идеи стали распространяться. Успешные начинания помогли сформулировать пять правил экологически рационального использования морских ресурсов на уровне общин.
Во-первых, как показывает пример Абреохоса, желательно, чтобы территория была более или менее изолированной и кормила не больше пары деревень.
Во-вторых, нужен особый ресурс, обладающий высокой ценностью, вроде лангустов или морских ушек.
В-третьих, руководить всем должны люди дальновидные.
В-четвертых, рыбакам необходим заработок, пока ресурсы не восстановятся.
И наконец, общины обязаны доверять друг другу.
Помимо Абреохоса в Нижней Калифорнии есть и другие уголки, доказавшие эффективность этих правил. Удивительный пример высокоценного ресурса можно увидеть — и даже потрогать! — в лагуне Сан-Игнасио в трех десятках километров вниз по побережью.
Как гласит местная легенда, в 1972 году Франсиско Майораль рыбачил в лагуне. Как было заведено, он прихватил с собой весло, чтобы барабанить им по лодке, едва появится серый кит. Эти великаны имели репутацию опасных чудищ, способных запросто расколоть лодку надвое. Вскоре кит-таки показался возле лодки.
Что за чувство обуяло нашего героя — любопытство или безрассудная отвага, — мы уже никогда не узнаем, но он протянул к киту руку. Кит склонился и позволил погладить свою гладкую, ноздреватую кожу.
В тот самый миг и родился местный бизнес. К концу 1980-х Майораль и другие рыбаки уже возили к китам десятки туристов. Как ни странно, серые киты и их детеныши по-прежнему охотно подплывают к лодкам — кто их знает почему!
Не меньше удивляет и поведение местных жителей. В отличие от расположенной чуть южнее бухты Магдалена, где множество гидов носятся за китами, лишь бы туристы смогли потрогать редкое морское чудище, в лагуне Сан-Игнасио тешить гостей не торопятся: на воду здесь спускают максимум 16 лодок. В сезон общения с китами рыболовство здесь запрещено.
Сберечь этот естественный залив стоит не только ради китов, но и ради важнейших ареалов размножения рыб и беспозвоночных. В середине 1990-х компания Mitsubishi вознамерилась построить неподалеку от устья лагуны солеварню, что могло нанести вред экосистеме. Призвав на помощь общества охраны природы, местные жители начали ожесточенную борьбу за закрытие проекта — и в конце концов победили.
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Жизнь океана тесно переплетена с историей полуострова Калифорния. Еще в доиспанские времена люди изображали скатов, акул, дельфинов, тунцов и тюленей в далеких ущельях гор Сьерра-де-Сан-Франсиско.
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Сегодня эти морские обитатели играют важную роль в развитии туризма. Яркий пример — мексиканский биосферный заповедник «Архипелаг Ревилья-Хихедо» в Тихом океане в четырех сотнях километров к юго-западу от южной оконечности Нижней Калифорнии. Здешним дайверам невероятно везет — например, многим доводилось видеть, как рыбы-ангелы «чистят перышки» скату манта.
…Я сижу в семиметровой лодке, затесавшись в группу туристов. Все надеются, что нам фантастически повезет — удастся погладить морского гиганта. Рыбак Роберто Фишер, по совместительству наш провожатый, предупреждает: нет никаких гарантий, что кита мы сможем не то что потрогать — хотя бы увидеть. Тут все зависит от доброй воли «контрагентов» — животные сами должны приплыть, нельзя за ними гоняться.
С расстояния нескольких сотен метров за нами наблюдает смотритель. Вдруг из воды выстреливает вертикальная струя — да это же фонтан кита! Вся лодка мгновенно приходит в движение. Робко подплывает самка — поглядеть, что мы за птицы. Ее детеныш действует куда смелее. Вот он уже выныривает из воды то справа, то слева от лодки, а туристы осторожно тянут к нему руки.
Третье правило успешной охраны морей — дальновидные руководители местной общины — нигде не работает так четко, как в Кабо-Пульмо. В 1980-е годы эта захолустная рыбацкая деревушка возле южной оконечности полуострова была слишком бедна, чтобы тратиться на генераторы льда для охлаждения рыбы и ремонт дорог для ее перевозки. В Кабо-Пульмо промышляла лишь горстка рыбаков. Кое-кто рыбачил неподалеку от берега — на единственном настоящем коралловом рифе во всем Калифорнийском заливе. В середине 1980-х сюда наведались биологи, у которых рыбаки позаимствовали маску для ныряния. Увиденное не на шутку их встревожило — повсюду выбоины от якорей да перевернутые головки кораллов. А рыбы — всего ничего.
«Для нас риф был как собственный огород, а не экосистема, — рассказывает Худит Кастро, глава местной общины. — Рыбаки даже не представляли, как вредят природе». В начале 1990-х брат Кастро, рыбак и ныряльщик Марио, заручившись поддержкой владельца бара Тито Михареса, сподвигнул рыбаков Кабо-Пульмо на смелое решение — своими силами создать морской заповедник. К 1995 году на территории площадью 71 квадратный километр рыболовство было почти полностью запрещено, образовалась официальная охранная зона — единственная, где в этом регионе строго соблюдается порядок. Она не так уж велика, но, как показывает опыт, чтобы вернуть морских обитателей, особый размах не нужен. Сегодня в Национальном парке Кабо-Пульмо биомасса в два-три раза больше, чем в 2000 году, да и вообще, благодаря туристам-дайверам, дела идут в гору. Если в вашем распоряжении единственный коралловый риф во всей округе или целая компания общительных китов, разумно организованный туризм — отличный способ спасти экосистему, оказавшуюся под угрозой исчезновения. Но не всякая деревушка может похвастаться такой роскошью. К тому же туризм создает не так уж много рабочих мест — в Сан-Игнасио, к примеру, он кормит не больше пары сотен человек несколько месяцев в году. Все остальное время местные жители ловят рыбу.
Тут пора вспомнить четвертое правило. Охрана окружающей среды останется несбыточной мечтой, если, пока рыбаки терпеливо ждут восстановления ресурсов, у них не будет заработка. Это одна сторона вопроса, другая — чтобы сделать мечту реальностью, нужны рабочие руки. Жители Эль-Манглито — городка на берегу залива — придумали интересный способ решения проблемы.
Когда-то рыбаки ни перед чем не останавливались в погоне за моллюсками, опустошая широкий, мелководный залив к западу от города. К 2009 году добычи изрядно поуба-вилось. При финансовой поддержке некоммерческой организации Noroeste Sustentable со штаб-квартирой в городе Ла-Пасе, к которому примыкает Эль-Манглито, рыбаки сократили вылов и взяли местные ресурсы под контроль. За плату они согласились охранять залив от браконьеров и проводить биологические исследования, определяя количество моллюсков. Результаты первого подсчета не порадовали: меньше 100 тысяч. Сейчас — около 2,3 миллиона. Взяв курс на возрождение рыбных ресурсов и получив поддержку Noroeste Sustentable, жители Эль-Манглито избрали верную стратегию. Но главное, рыбакам, ответственным за охрану и мониторинг моллюсков, платили деньги, пока популяция не восстановилась. Официальная зарплата превратила их из безответственных рыболовов в профессиональных защитников природы.
…Пожалуй, труднее всего соблюдать последнее правило. Но, чтобы усилия увенчались успехом, чрезвычайно важны сплоченность и доверие друг к другу.
В деревнях Нижней Калифорнии заслужить доверие соседа не слишком просто — но нет ничего невозможного. По крайней мере, именно на это сделала ставку природоохранная организация Niparaja, обосновавшаяся в Ла-Пасе. Ее сотрудники не сразу завели речь о рыболовстве — начали с организации футбольных матчей. «На чем строить доверие? — рассуждает координатор программы Эми Хадсон Уивер. — Уж точно не на разговорах о рыбодобыче. Надо спросить себя: этот парень даст мне по ноге или будет уважать правила? Ему можно доверять? ».
Кому-то может показаться, что спонсировать футбольные матчи в скромных деревушках — пустая трата времени и денег, но мало-помалу жители окрестных селений, прежде ревниво охранявшие свои промысловые наделы, стали проникаться взаимным доверием. Затем сотрудники Niparaja свозили нескольких рыбаков в Кабо-Пульмо, чтобы продемонстрировать, как может повлиять на жизнь океана запрет на рыболовство. В конце концов, после многолетних дискуссий, местные жители решились на эксперимент — согласились взять природные ресурсы под охрану. Каждая деревня выбрала скромную — самая большая площадью семь с половиной квадратных километров — зону и согласилась не рыбачить там пять лет. Лед тронулся!
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Жители Нижней Калифорнии по-разному пытаются прокормиться за счет подводных богатств. Кто-то делает ставку на туристов, как бывший рыбак из бухты Магдалена, который возит всех желающих полюбоваться на акул, китов и пеликанов, ныряющих за рыбой.
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Кто-то готов взяться за природоохранные мероприятия. Увы, усилия защитников природы в Магдалене оказались тщетны, зато в Пунта-Абреохосе, к северу отсюда, жители контролируют морские ресурсы, дабы не лишиться ценных даров моря — морских ушек и лангустов.
«Это все равно что открыть сберегательный счет», — объясняет Хосе Мануэль Рондеро. 35-летний рыбак, он стал свидетелем того, как стремительно сокращались популяции лангус-тов и рыб. Мы погружаемся с Рондеро в глубь океана возле крутого подводного склона. Рыбы много, спору нет, но это в прямом смысле слова капля в море в сравнении с тем, как мог бы расцвести такой оазис. Укромные уголки среди валунов — а тут таких хватает — идеальная среда. Рондеро достает рулетку, отмеряет 30 метров и плавает туда-сюда, подсчитывая вначале рыб, а на обратном пути — беспозвоночных. Результат не слишком впечатляет — горстка одиноких рыбешек и несколько морских ежей. Вернувшись на корабль, Рондеро объясняет, что эта охранная зона — маленькая и совсем новая. Ему доводилось видеть, как на более внушительных участках биоразнообразие заметно увеличивалось всего за пару лет — теперь там можно увидеть самых разных морских обитателей, от пригоршни барабулек до огромных груперов и морских ворчунов. Неподалеку отсюда, чуть к северу, недавно тоже начал возрождаться один морской заповедник, более того, местные жители решили увеличить его территорию. «Этот год лучше всех прошлых на моей памяти, — делится с нами радостью Рондеро. — Заметно пополнение. Много рыбы».
С точки зрения науки исследования необходимо продолжать. Пять самых обширных охранных зон на планете — морские парки, где снова расцветает жизнь. Но какие ареалы щедрее всего вознаградят усилия экологов? Насколько большим должен быть парк, чтобы приносить пользу всей округе?
Крошечные заповедники в здешних водах — идеальное место для поиска ответов на эти вопросы. Впрочем, дело не только в вопросах: такие экспедиции играют еще одну, не менее важную, роль — общественную. В Нижней Калифорнии, как почти везде в Мексике, мало кто доверяет властям. В глазах многих усилия защитников природы всего лишь сомнительные махинации. Но жители каждой общины слышат рассказы своих соседей, работавших бок о бок с морскими биологами. По ночам, после изнурительных дневных заплывов, рыбаки, ученые и представители местных властей собираются вместе, чтобы посмеяться и потолковать о том о сем.
«Я всю жизнь ходил в море, и это было здорово, — заводит Рондеро разговор однажды вечером на корабле. — Я рыбак и горжусь этим. У нас в деревне много чего нет, но живем мы счастливо».
Окидывая взглядом живописные изгибы берега вдали, я спрашиваю, хочет ли он, чтобы его дочь вышла замуж за рыбака. Рондеро задумывается, но уже через минуту его губы расплываются в улыбке: «Нет. Я хочу, чтобы она стала морским биологом — и делала то же, что и я».