  • Экосистема, а не огород: как сберечь «мировой аквариум»
    Сидя в лодке посреди лагуны Сан-Игнасио, турист опустил руку в воду, надеясь погладить серого кита. Морские великаны частенько наведываются в залив, чтобы зачать и вырастить потомство. Когда-то киты внушали страх местным рыбакам, но сегодня, на редкость общительные существа, они приносят заметный доход в местный бюджет. Фото: Томас П. Песчак
  • Экосистема, а не огород: как сберечь «мировой аквариум»
    Любитель фридайвинга плавает в компании шестиполосых каранксов в Калифорнийском заливе неподалеку от Кабо-Пульмо. С тех пор как единственный настоящий коралловый риф в заливе получил охранный статус, биомасса здесь увеличилась в два-три раза. Фото: Томас П. Песчак
  • Экосистема, а не огород: как сберечь «мировой аквариум»
    Стая морских дьяволов лакомится планктоном у берегов острова Эспириту-Санто, где когда-то собиралось множество акул и скатов. В 1990-е годы, когда в мире вырос спрос на морепродукты, число морских обитателей резко сократилось. Однако благодаря усилиям местных жителей многие популяции восстановились. Фото: Томас П. Песчак
  • Экосистема, а не огород: как сберечь «мировой аквариум»
    Северный морской слоненок таращит глаза в камеру у берегов острова Гуадалупе, другие малыши играют поблизости. В заповедных водах могут размножаться виды, оказавшиеся на грани исчезновения. Как добиться максимального эффекта при восстановлении популяций — вот главный вопрос современной океанологии. Фото: Томас П. Песчак
Природа

Экосистема, а не огород: как сберечь «мировой аквариум»

По всей планете популяции рыб и моллюсков тают на глазах, и прибрежные воды Мексики не исключение. Но жители Нижней Калифорнии, похоже, нашли выход: они сознательно ограничивают вылов, чтобы сберечь природные богатства, привлечь туристов и сохранить привычные устои жизни.
Текст: Эрик Вэнс Фото: Томас П. Песчак
22 октября 2017 в 13:51

Полчаса до восхода. Волны океана бьются о песок, черные, будто чернила. В кабинет начальника порта в Пунта-Абреохосе набился добрый десяток рыбаков. Смеясь, они обсуждают предстоящую вечеринку.

Ничего удивительного, что городок посередине мексиканского штата Нижняя Калифорния пребывает в праздничном настроении. Этот день здесь предвкушают целый год, ведь сегодня начало сезона галиотисов — морских ушек. На самом деле сезон можно было открыть еще четыре месяца назад, но жители Пунта-Абреохоса по доброй воле ввели необычный запрет. Вместо того чтобы ловить морских ушек в январе, как только власти дадут добро, здешние рыбаки ждут до апреля, когда моллюски подрастут и нагуляют вес.

Для нас риф был как собственный огород, а не экосистема.

Я выхожу в Тихий океан в компании трех рыбаков. Мужчины за пятьдесят, все вместе они ходят в море с ранней юности. Конь стоит за штурвалом, Крот втаскивает на борт мешки с морскими ушками, а Рыба, нетрудно догадаться, ныряет. (Вообще-то, моих спутников зовут Порфирио Суньига, Эдуардо Льера и Луис Арсе, но здесь, похоже, все давно об этом позабыли).

Рыба так и сияет — он только что вернулся с курорта Пеббл-Бич в Калифорнии (не Нижней, американской), где наслаждался серфингом и гольфом. Под добродушные смешки товарищей Рыба облачается в новенький водолазный костюм. Взошло солнце, и вода стала сочно-голубой. По пути Конь останавливает лодку над рифом, где кишмя кишат морские ушки. «Еще недозрелые галиотисы, — говорит Крот. — Готовы будут в лучшем случае через месяц».

Через несколько километров Рыба ныряет. За два часа он набирает разрешенный максимум и вылезает из воды с улыбкой на лице и мешком здоровенных галиотисов в руках.

Откуда у моих спутников деньги на новое снаряжение и отдых на элитных курортах?

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№169, октябрь 2017).
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