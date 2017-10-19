Время бить тревогу: в Германии исчезают насекомые
Насекомые являются важнейшим звеном поддержания равновесия в природе. Все они выполняют необходимые задачи: опыляют растения, преобразовывают почву, являются «санитарами» или служат пищей для других представителей фауны. Уменьшение численности даже одного вида запустит цепь изменений, касающихся различных растений и животных. А в случае массового вымирания можно говорить о полномасштабной экологической катастрофе. Итоги исследования, проведенного немецкими учеными на территории шести заповедников, свидетельствуют о том, что Германия к ней уже приближается.
Для того, чтобы подсчитать численность насекомых, биологи на протяжении многих лет расставляли специальные ловушки. На основе анализа их содержимого можно понять динамику изменения численности популяции за определенные периоды времени. Согласно полученным данным, биомасса летающих насекомых в немецких парках за прошедшие 27 лет заметно снизилась.
В частности, в 1990 году в ловушку ежедневно попадало до десяти граммов насекомых, тогда как в наши дни — не более двух граммов. Несмотря на различия в климате и ландшафте заповедников, средний годовой показатель падения повсеместно составляет 76%, а если сравнивать пик активности, приходящийся на середину лета, то насекомых в это время на 82% меньше, чем было три десятилетия назад.
Точная причина этого явления неизвестна. Помимо глобального потепления, свою роль может играть сельское хозяйство: даже не затрагивая территории парков напрямую, оно способствует распространению химических веществ в природе. Кроме того, летающие насекомые могут покрывать огромные территории, получая отравление на далеких полях.
Ученые напоминают о нескольких массовых вымираниях, происходивших на нашей планете за всю ее историю. Пять из них, в том числе пермское, когда исчезло более 95% морских видов и больше 70% видов наземных позвоночных, считаются крупнейшими. А самым известным, хоть и не самым масштабным, является исчезновение динозавров. По одной из гипотез, на начало XXI века приходится новый виток массового вымирания. Ученые ежегодно фиксируют уменьшение численности или полное исчезновение тех или иных видов животных.
Почти полная утрата насекомых в Германии становится еще одним доказательством этой теории. Столь же глобальные исследования в других странах не проводились, но отдельные примеры — например, катастрофическое положение пчел — также укладываются в общую картину.