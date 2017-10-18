  • Экзотические обитатели Баренцева моря
    Рыба-химера (лат. Chimaera) Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
  • Экзотические обитатели Баренцева моря
    Пинагоровые (лат. Cyclopteridae) рыбы Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
  • Экзотические обитатели Баренцева моря
    Cymothoa exigua Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
  • Экзотические обитатели Баренцева моря
    Сельдь во рту у акулы Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
  • Экзотические обитатели Баренцева моря
    Редкий гость Баренцева моря — морской петух (лат. Triglidae) Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
  • Экзотические обитатели Баренцева моря
    Зубатка Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
Природа

Экзотические обитатели Баренцева моря

Обитатели тропиков нередко имеют необычный вид и яркую окраску. Но и расположенное на севере Баренцево море не менее богато на странных обитателей. Рыбак из Мурманска знакомит с ними своих подписчиков в социальных сетях.
Анастасия Баринова
18 октября 2017 в 16:59

Баренцево море — окраинная акватория Северного Ледовитого океана на границе с Атлантическим океаном. Несмотря на суровые климатические условия, его воды являются домом для множества живых существ.

Здесь насчитывается 114 видов рыб. 20 из них имеют промысловую ценность: треска, пикша, сельдь, морской окунь, зубатка, камбала, палтус, налим и другие. В XX веке в море был завезен камчатский краб, который смог адаптироваться к новым условиям и начать интенсивно размножаться. Кроме того, по дну всей акватории распространено множество различных иглокожих, морских ежей и морских звезд разных видов. Читать далее

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