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Рыба-химера (лат. Chimaera) Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
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Пинагоровые (лат. Cyclopteridae) рыбы Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
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Cymothoa exigua Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
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Сельдь во рту у акулы Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
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Редкий гость Баренцева моря — морской петух (лат. Triglidae) Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
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Зубатка Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
Экзотические обитатели Баренцева моря
Баренцево море — окраинная акватория Северного Ледовитого океана на границе с Атлантическим океаном. Несмотря на суровые климатические условия, его воды являются домом для множества живых существ.
Здесь насчитывается 114 видов рыб. 20 из них имеют промысловую ценность: треска, пикша, сельдь, морской окунь, зубатка, камбала, палтус, налим и другие. В XX веке в море был завезен камчатский краб, который смог адаптироваться к новым условиям и начать интенсивно размножаться. Кроме того, по дну всей акватории распространено множество различных иглокожих, морских ежей и морских звезд разных видов. Читать далее
The idea of cocoons for the embryos of #Alien taken from Nature. Идея коконов для эмбрионов "Чужого" подсмотрено у Природы.
Рыбак из Мурманска Роман Федорцов решил рассказать о необычных обитателях Баренцева моря. Это, например, паразитическое ракообразное Cymothoa exigua: его называют «мокрица, пожирающая язык». Проникая через жабры, Cymothoa прикрепляется к основанию языка рыбы, высасывает из него кровь и заменяет его собою.
Есть в Баренцевом море и яркие морские звезды, и скаты, и морские пауки.
Посмотрите на загадочных существ, живущих на дне Марианской впадины.