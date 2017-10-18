  • Гоацин: дурно пахнущая тропическая красавица
    Фото: FunkMonk/Wikipedia
  • Гоацин: дурно пахнущая тропическая красавица
    Фото: Francesco Veronesi/Wikipedia
  • Гоацин: дурно пахнущая тропическая красавица
    Фото: Dick Culbert/Wikipedia
Природа

Гоацин: дурно пахнущая тропическая красавица

В Южной Америке живет, возможно, самая странная птица на Земле: она не способна пролететь больше 400 метров, она питается листьями, источает отвратительный запах, а у ее птенцов на крыльях растут когти.
Анастасия Баринова
18 октября 2017 в 15:38

Тропическая птица гоацин (лат. Opisthocomus hoazin) обитает в экваториальной Южной Америке: от Колумбии до Боливии. В длину она достигает 60 см; тело покрыто красочным оперением, а голову гордо венчает яркий хохолок. По ряду внешних признаков гоацина ранее относили к курообразным или кукушкообразным, но затем выделили в отдельный отряд гоационообразные (лат. Opisthocomiformes).

Статусу вида ничто не угрожает: невкусное мясо в сочетании с отвратительным запахом не привлекают охотников. В редких случаях местные жители собирают яйца гоацинов, однако высокая скорость воспроизводства позволяет популяции оставаться стабильной. Запах, который источают гоацины, обусловлен их диетой. 82% пищи приходится на листья тропических деревьев, 10% - на цветы, 8% - на фрукты.

Однако птицы целлюлозу переваривают с трудом; кроме того, в листьях многих растений содержатся токсины. В ходе эволюции гоацины выработали особую пищеварительную систему, которая отличает их от других пернатых, но сближает, например, с коровами. Зоб тропических птиц является своего рода камерой-ферментером, наполненной различными микроорганизмами. Они расщепляют целлюлозу и обезвреживают растительные токсины, и они же являются источником неприятного запаха, который можно сравнить с запахом коровьего навоза.

Это качество отпугивает хищников. Главными естественными врагами гоацинов являются черные коршуны, однако и они в основном стараются поймать птенца — он мельче, и не настолько неприятен на вкус.

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