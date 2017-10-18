Гоацин: дурно пахнущая тропическая красавица
Тропическая птица гоацин (лат. Opisthocomus hoazin) обитает в экваториальной Южной Америке: от Колумбии до Боливии. В длину она достигает 60 см; тело покрыто красочным оперением, а голову гордо венчает яркий хохолок. По ряду внешних признаков гоацина ранее относили к курообразным или кукушкообразным, но затем выделили в отдельный отряд гоационообразные (лат. Opisthocomiformes).
Статусу вида ничто не угрожает: невкусное мясо в сочетании с отвратительным запахом не привлекают охотников. В редких случаях местные жители собирают яйца гоацинов, однако высокая скорость воспроизводства позволяет популяции оставаться стабильной. Запах, который источают гоацины, обусловлен их диетой. 82% пищи приходится на листья тропических деревьев, 10% - на цветы, 8% - на фрукты.
Однако птицы целлюлозу переваривают с трудом; кроме того, в листьях многих растений содержатся токсины. В ходе эволюции гоацины выработали особую пищеварительную систему, которая отличает их от других пернатых, но сближает, например, с коровами. Зоб тропических птиц является своего рода камерой-ферментером, наполненной различными микроорганизмами. Они расщепляют целлюлозу и обезвреживают растительные токсины, и они же являются источником неприятного запаха, который можно сравнить с запахом коровьего навоза.
Это качество отпугивает хищников. Главными естественными врагами гоацинов являются черные коршуны, однако и они в основном стараются поймать птенца — он мельче, и не настолько неприятен на вкус.
В свою очередь, птенцы гоацинов с первых дней умеют противостоять опасностям: при виде коршуна малыш прыгает из гнезда в воду, а затем легко возвращается обратно. Делает он это при помощи цепких когтей, расположенных не только на лапах, но и на крыльях.
Это — еще одно необычное свойство гоацинов: у современных птиц на крыльях когтей нет, однако они были характерны для их вымерших предков — в частности, этим отличался археоптерикс (лат. Archaeopteryx). Причина, по которой гоацины сохранили необычные когти, не известна: многие ученые склоняются к тому, что они, как и другие пернатые, вначале их утратили, а затем из-за необходимости «отрастили» снова. В пользу этого говорит тот факт, что когти на крыльях имеют только птенцы, а у подросших особей когти исчезают.
И, наконец, относясь к летающим птицам, гоацины не проводят время в воздухе. Максимальная дистанция, которую они могут пролететь, не превышает 400 метров. Но им не требуется даже этого: обитая в густых кронах тропических деревьев, они просто перебираются с ветки на ветку, цепляясь за них лапами.
Кстати, гоацин считается национальной птицей Гайны — страны на севере южноамериканского континента. Узнайте, какие растения стали государственными символами.