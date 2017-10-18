Крылатые деньги: чем платят на Соломоновых островах
Летучие лисицы относятся к семейству крыланов (лат. Pteropodidae). В настоящее время насчитывается около 60 видов этих животных. Они живут в тропиках и субтропиках Южной и Юго-Восточной Азии, Новой Гвинее, Океании, Австралии и на Мадагаскаре. Они вегетарианцы: в их рацион входят цветочный нектар, пыльца и фрукты. Нередко летучие лисицы являются единственными опылителями фруктовых деревьев.
На удаленных от «большой земли» островах местные жители употребляют летучих лисиц в пищу. К таким выводам пришли биологи из Квинслендского университета, опросив обитателей острова Сан-Кристобаль, входящем в состав тихоокеанского архипелага Соломоновы острова.
Данные, полученные в ходе исследования, удивили ученых. Выяснилось, что лишь 21% респондентов уничтожает крыланов только ради мяса, а подавляющее большинство рассматривает летучих лисиц еще и как денежный эквивалент. 78% опрошенных признались, что охотятся на этих животных одновременно с двумя целями: и ради их пищевой ценности, и ради их зубов, которые используются здесь в качестве валюты.зубы дельфинов.
Подобным ожерельем можно вернуть долг, заплатить выкуп за невесту или купить предметы быта. На острове живут два вида крыланов: тонганские летучие лисицы (лат. Pteropus tonganus) и макирские (лат. Pteropus cognatus), притом последние — эндемики острова. Их в качестве «денежного животного» убивают реже — они мельче тонганских собратьев. В результате популяция P. Tonganus сильно уменьшилась. Ранее считалось, что этим животных главным образом угрожает исчезновение среды обитания из-за хозяйственной деятельности человека и природные катаклизмы.
Узнайте, как летучих лисиц спасают в Австралии.