  • Крылатые деньги: чем платят на Соломоновых островах
    Фото: Mike’s Birds / Flickr.com
  • Крылатые деньги: чем платят на Соломоновых островах
    Фото: Paul Asman and Jill Lenoble/Wikipedia
  • Крылатые деньги: чем платят на Соломоновых островах
    Фото: Robotbreeder/Wikipedia
Природа

Крылатые деньги: чем платят на Соломоновых островах

Деятельность человека прямо сказывается на численности летучих лисиц — но дело отнюдь не в экологии, а в причудливых традициях туземцев.
Анастасия Баринова
18 октября 2017 в 14:36

Летучие лисицы относятся к семейству крыланов (лат. Pteropodidae). В настоящее время насчитывается около 60 видов этих животных. Они живут в тропиках и субтропиках Южной и Юго-Восточной Азии, Новой Гвинее, Океании, Австралии и на Мадагаскаре. Они вегетарианцы: в их рацион входят цветочный нектар, пыльца и фрукты. Нередко летучие лисицы являются единственными опылителями фруктовых деревьев.

На удаленных от «большой земли» островах местные жители употребляют летучих лисиц в пищу. К таким выводам пришли биологи из Квинслендского университета, опросив обитателей острова Сан-Кристобаль, входящем в состав тихоокеанского архипелага Соломоновы острова.

Данные, полученные в ходе исследования, удивили ученых. Выяснилось, что лишь 21% респондентов уничтожает крыланов только ради мяса, а подавляющее большинство рассматривает летучих лисиц еще и как денежный эквивалент. 78% опрошенных признались, что охотятся на этих животных одновременно с двумя целями: и ради их пищевой ценности, и ради их зубов, которые используются здесь в качестве валюты.

  • Крылатые деньги: чем платят на Соломоновых островах
    Фото: Tyrone Lavery/The Field Museum
Аналогами денег на острове также являются раковины и зубы дельфинов.

Подобным ожерельем можно вернуть долг, заплатить выкуп за невесту или купить предметы быта. На острове живут два вида крыланов: тонганские летучие лисицы (лат. Pteropus tonganus) и макирские (лат. Pteropus cognatus), притом последние — эндемики острова. Их в качестве «денежного животного» убивают реже — они мельче тонганских собратьев. В результате популяция P. Tonganus сильно уменьшилась. Ранее считалось, что этим животных главным образом угрожает исчезновение среды обитания из-за хозяйственной деятельности человека и природные катаклизмы.

Узнайте, как летучих лисиц спасают в Австралии.

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