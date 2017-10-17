  • Священный мыс на Ольхоне закроют для туристов
    Фото: Женя Сайфутдинов
  • Священный мыс на Ольхоне закроют для туристов
    Фото: Альберт Беляев
  • Священный мыс на Ольхоне закроют для туристов
    Фото: Алексей Пехтерев
  • Священный мыс на Ольхоне закроют для туристов
    Фото: Евгения Варыгина
  • Священный мыс на Ольхоне закроют для туристов
    Фото: Быкова Регина Владимировна
Природа

Священный мыс на Ольхоне закроют для туристов

В Прибайкалье планируют благоустроить остров Ольхон — одну из главных достопримечательностей региона. Учтя пожелания коренных жителей, местная администрация ограничит доступ на северную часть острова — священный мыс Хобой.
Анастасия Баринова
17 октября 2017 в 17:21

В этом году Министерству природных ресурсов РФ были представлены пять проектов по благоустройству Прибайкальского национального парка. Общая стоимость работ составит 36 млн рублей.

Работы запланированы, в частности, на Ольхоне — самом крупном байкальском острове. Это весьма популярное среди туристов место. К наиболее посещаемым уголкам острова остносится мыс Хобой, расположенный на его северной оконечности. Скалистый утес, резко обрывающийся в воду, напоминает клык (кстати, именно так с бурятского переводится название мыса).

Существует легенда о происхождении мыса: в древности одна молодая женщина попросила у небожителей такой же дворец, какой они подарили ее мужу. Но высшие существа ответили: «Покуда на земле будет зло и зависть — будешь камнем», и превратили ее в скалу. Если смотреть на Хобой с воды, он действительно напоминает силуэт женского тела, что дало ему еще одно имя — «Дева».

Мыс считается священным, и местные жители проводят здесь обряды. При этом в летний период здесь ежедневно бывает около 15 тысяч туристов, что наносит ущерб природе и мешает проведению ритуалов. Задумав проект благоустройства Хобоя, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» выслушало пожелания живущих поблизости людей и выработало план, который должен устроить все заинтересованные стороны.

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