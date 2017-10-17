Священный мыс на Ольхоне закроют для туристов
В этом году Министерству природных ресурсов РФ были представлены пять проектов по благоустройству Прибайкальского национального парка. Общая стоимость работ составит 36 млн рублей.
Работы запланированы, в частности, на Ольхоне — самом крупном байкальском острове. Это весьма популярное среди туристов место. К наиболее посещаемым уголкам острова остносится мыс Хобой, расположенный на его северной оконечности. Скалистый утес, резко обрывающийся в воду, напоминает клык (кстати, именно так с бурятского переводится название мыса).
Существует легенда о происхождении мыса: в древности одна молодая женщина попросила у небожителей такой же дворец, какой они подарили ее мужу. Но высшие существа ответили: «Покуда на земле будет зло и зависть — будешь камнем», и превратили ее в скалу. Если смотреть на Хобой с воды, он действительно напоминает силуэт женского тела, что дало ему еще одно имя — «Дева».
Мыс считается священным, и местные жители проводят здесь обряды. При этом в летний период здесь ежедневно бывает около 15 тысяч туристов, что наносит ущерб природе и мешает проведению ритуалов. Задумав проект благоустройства Хобоя, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» выслушало пожелания живущих поблизости людей и выработало план, который должен устроить все заинтересованные стороны.
Полностью Хобой не закроют: недоступной туристам станет только его северная часть. Неподалеку от него будет проложена кольцевая тропа-настил на сваях: это защитит землю от вытаптывания. Полюбоваться на Хобой можно будет с одной из трех смотровых площадок. Ранее планировалось создать 16 площадок по всей территории мыса. К ним должна была вести еще одна тропа.
Представители ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» не исключают, что в случае эффективности первого этапа «со временем можно будет продлить тропу до верха мыса, как это было предусмотрено в изначальном варианте».
Посмотрите, как волонтеры преображают Прибайкалье.