  • Ураган «Офелия» раскрасил небо над Лондоном
    Фото: h_u_b42/Instagram
  • Ураган «Офелия» раскрасил небо над Лондоном
    Фото: europeanweekends/Instagram
  • Ураган «Офелия» раскрасил небо над Лондоном
    Фото: hannahaamanda/Instagram
  • Ураган «Офелия» раскрасил небо над Лондоном
    Фото: chochse/Instagram
  • Ураган «Офелия» раскрасил небо над Лондоном
    Фото: emalfense/Instagram
  • Ураган «Офелия» раскрасил небо над Лондоном
    Фото: dr.samer.hamada/Instagram
  • Ураган «Офелия» раскрасил небо над Лондоном
    Фото: davestarling/Instagram
  • Ураган «Офелия» раскрасил небо над Лондоном
    Фото: unioftheartslondon/Instagram
Природа

Ураган «Офелия» раскрасил небо над Лондоном

На Британские острова обрушился тропический ураган «Офелия». Как и многие стихийные бедствия, он привел к разрушениям и жертвам, но также создал удивительный по красоте пейзаж.
Анастасия Баринова
17 октября 2017 в 14:41

Сформировавшийся в Атлантике ураган «Офелия» пришел к берегам Великобритании и Ирландии, став причиной необычных погодных явлений: небо затянуло густой красноватой дымкой, сквозь которую едва проглядывало покрасневшее Солнце. На фотографиях, сделанных 16 октября, Лондон и ряд других городов выглядят как после обработки фильтром «сепия», однако во всех случаях именно такие приглушенные цвета наблюдались в реальности.

Метеорологи поясняют, что ураган принес с собою не только пыль из Сахары, но и частички пепла с охваченного пожарами Пиренейского полуострова. Распространившись в атмосфере, пыль задерживает синий цвет спектра солнечного света, пропуская красные лучи. Поэтому на желтом небе «появилось» красное светило.

К сожалению, последствиями урагана стали не только необычные пейзажи, но и трагедии. К настоящему времени известно о гибели трех человек. Сотни тысяч домов остались без электричества. На южном побережье Ирландии скорость ветра достигала 176 км/ч. В некоторых районах метеослужбы предупредили о возможных наводнениях. Авиасообщение с Эдинбургом, Манчестером, Дублином, Белфастом и другими городами было затруднено.

Погодные условия объявлены опасными для жизни, а само стихийное бедствие признано «худшим за 50 лет».

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