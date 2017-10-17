Ураган «Офелия» раскрасил небо над Лондоном
Сформировавшийся в Атлантике ураган «Офелия» пришел к берегам Великобритании и Ирландии, став причиной необычных погодных явлений: небо затянуло густой красноватой дымкой, сквозь которую едва проглядывало покрасневшее Солнце. На фотографиях, сделанных 16 октября, Лондон и ряд других городов выглядят как после обработки фильтром «сепия», однако во всех случаях именно такие приглушенные цвета наблюдались в реальности.
Метеорологи поясняют, что ураган принес с собою не только пыль из Сахары, но и частички пепла с охваченного пожарами Пиренейского полуострова. Распространившись в атмосфере, пыль задерживает синий цвет спектра солнечного света, пропуская красные лучи. Поэтому на желтом небе «появилось» красное светило.
К сожалению, последствиями урагана стали не только необычные пейзажи, но и трагедии. К настоящему времени известно о гибели трех человек. Сотни тысяч домов остались без электричества. На южном побережье Ирландии скорость ветра достигала 176 км/ч. В некоторых районах метеослужбы предупредили о возможных наводнениях. Авиасообщение с Эдинбургом, Манчестером, Дублином, Белфастом и другими городами было затруднено.
Погодные условия объявлены опасными для жизни, а само стихийное бедствие признано «худшим за 50 лет».