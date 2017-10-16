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Орикс, чье изображение украшает герб Намибии, выдерживает палящий зной пустыни, благодаря тому что температура его тела может повышаться до 45 градусов Цельсия. Фото: Сергей Горшков
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Розовые фламинго кормятся у самой кромки песков на мелководье океана. Здесь они выцеживают рачков, от которых их перья перенимают яркие пигменты. Фото: Сергей Горшков
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На краю великой пустыни, где реки еще не превратились в подземные воды, за вулканические скалы крепко держатся корнями баобабы. Некоторым из них больше тысячи лет. Фото: Сергей Горшков
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Это не истоки реки, а наоборот — ее устье: русло делится на рукава, которые исчезают среди галечников, питая небольшие поросшие травой подземные прудики. Фото: Сергей Горшков
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Наползающий с Атлантики туман — единственный источник влаги в пустыне Намиб. Дожди здесь случаются раз в несколько лет, когда облака приносит с Индийского океана. Фото: Сергей Горшков
Пустыня Намиб: песочница для слонов
Пустыня эта, тянущаяся 50−150-километровой полосой вдоль кромки Атлантического океана и покрывающая площадь 130 тысяч квадратных километров, — вторая по величине в мире. Первая, конечно, Сахара. Ну а «по высоте» Намиб точно первая: ее дюны вздымаются на 80−120 метров. Если измерять в многоэтажных домах, Москву-Сити накроет по самый пентхаус. В общем, не дюны, а какие-то горы. И ведут они себя как горы: намибийские ученые из Исследовательского и учебного центра в Гобабебе и их коллеги, привлеченные со всего мира, установили, что основания дюн, порой превышающие два километра в ширину и несколько десятков — в длину, почти неподвижны.
А еще Намиб — самая древняя. Геологи предполагают, что пустыня зародилась еще при динозаврах. Однако нынешней величины она достигла в два захода: около 16 и 5 миллионов лет назад, когда на Земле разрастались ледниковые щиты. Значительная часть влаги застывала в ледяных шапках, воды для орошения всей планеты просто не хватало, вот и росла пустыня. (Во время потеплений площадь пустынь, наоборот, сокращается.)
Кроме того, Намиб — самая сухая (поспорить с ней способна разве что южноамериканская Атакама). Время «после дождичка в четверг» здесь может затянуться на годы. Неудивительно, что все горные окрестности Намиб усеяны частными обсерваториями — такое чистое тут небо.
Пересекать безводное пространство лучше по воздуху. Хотелось бы пешком, но вход на обширные участки Намиб, увы, запрещен — на огромной площади пустыни фактически безраздельно властвует алмазодобывающая компания De Beers.
Воздушные границы охраняются не столь строго, и вертолет закладывает вираж над лимонно-желтыми и багряными песками. Вдруг среди дюн возникают рогатые силуэты, отбрасывающие неправдоподобно длинные тени: это цепочкой карабкаются ориксы. Не успевают антилопы скрыться из виду, как в каменистой долинке нас уже ждет новое удивительное зрелище — целое стадо жирафов с детенышами. А вот и самые большие наземные животные — африканские слоны, тоже с выводком.
Куда идут все эти звери по бесконечным пескам? Может, спешат согреться после холодной ночи? Или спасаются от докучливых паразитов? Да нет, это аборигены Намиб, прекрасно приспособленные к местным условиям. Среди песков они, равно как и горные зебры, антилопы спрингбоки, страусы, — пасутся. В поисках излюбленных растений — мопане, тамариска, комбретума — слоновьи группы могут не пить по четыре дня, преодолевая до 200 километров. Длительные переходы всухую совершают и жирафы, и ориксы. Но для них корма больше: многие дюны покрыты целыми полями местного кустистого злака — селина.
Как раз к такому селиновому «лугу» мы и приближаемся. Трава растет здесь как-то странно: все пространство покрыто почти идеально круглыми проплешинами, метров по десять в поперечнике. Кто же так ровно выел траву — ориксы, зебры? (Позже загадку нам помогут разгадать микробиологи из Гобабеба. Оказывается, эти «ведьмины кольца» — ученые их так и называют — выедают почвенные бактерии и микроскопические грибы, разрушающие корневища патогенными выделениями.)
Мы приближаемся к океану, и навстречу нам наползает вечерний туман. Именно это явление, обусловленное столкновением прохладного воздуха, поднимающегося над холодным океанским течением, и жара пустыни, обеспечивает обитателей Намиб влагой. Конденсируясь на поверхности камней, между песчинок и на листьях, капли туманной влаги поят растения и насекомых. А звери получают часть необходимой воды вместе с растительным кормом.
Вечереет. Ноги и рога ориксов удлиняются до бесконечности. Совсем скоро над Намибом опустится ночь — а значит, нам пора возвращаться.