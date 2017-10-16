  • Пустыня Намиб: песочница для слонов
    Орикс, чье изображение украшает герб Намибии, выдерживает палящий зной пустыни, благодаря тому что температура его тела может повышаться до 45 градусов Цельсия. Фото: Сергей Горшков
  • Пустыня Намиб: песочница для слонов
    Розовые фламинго кормятся у самой кромки песков на мелководье океана. Здесь они выцеживают рачков, от которых их перья перенимают яркие пигменты. Фото: Сергей Горшков
  • Пустыня Намиб: песочница для слонов
    На краю великой пустыни, где реки еще не превратились в подземные воды, за вулканические скалы крепко держатся корнями баобабы. Некоторым из них больше тысячи лет. Фото: Сергей Горшков
  • Пустыня Намиб: песочница для слонов
    Это не истоки реки, а наоборот — ее устье: русло делится на рукава, которые исчезают среди галечников, питая небольшие поросшие травой подземные прудики. Фото: Сергей Горшков
  • Пустыня Намиб: песочница для слонов
    Наползающий с Атлантики туман — единственный источник влаги в пустыне Намиб. Дожди здесь случаются раз в несколько лет, когда облака приносит с Индийского океана. Фото: Сергей Горшков
Природа

Пустыня Намиб: песочница для слонов

С вертолета различить, где заканчивается песчаное море и начинается настоящее, можно только по цвету. И то лишь в хорошую погоду: в шторм океан желтеет от песка, выдуваемого с берега, и все обозримое пространство превращается в одноцветную волнующуюся поверхность. Песчаное море — не метафора: так называют центральную часть пустыни Намиб ученые.
Текст: Андрей Журавлев Фото: Сергей Горшков
16 октября 2017 в 18:21

Пустыня эта, тянущаяся 50−150-километровой полосой вдоль кромки Атлантического океана и покрывающая площадь 130 тысяч квадратных километров, — вторая по величине в мире. Первая, конечно, Сахара. Ну а «по высоте» Намиб точно первая: ее дюны вздымаются на 80−120 метров. Если измерять в многоэтажных домах, Москву-Сити накроет по самый пентхаус. В общем, не дюны, а какие-то горы. И ведут они себя как горы: намибийские ученые из Исследовательского и учебного центра в Гобабебе и их коллеги, привлеченные со всего мира, установили, что основания дюн, порой превышающие два километра в ширину и несколько десятков — в длину, почти неподвижны.

А еще Намиб — самая древняя. Геологи предполагают, что пустыня зародилась еще при динозаврах. Однако нынешней величины она достигла в два захода: около 16 и 5 миллионов лет назад, когда на Земле разрастались ледниковые щиты. Значительная часть влаги застывала в ледяных шапках, воды для орошения всей планеты просто не хватало, вот и росла пустыня. (Во время потеплений площадь пустынь, наоборот, сокращается.)

  • Пустыня Намиб: песочница для слонов
    Самая большая «песочница» планеты признана памятником природы всемирного значения. Фото: Сергей Горшков

Кроме того, Намиб — самая сухая (поспорить с ней способна разве что южноамериканская Атакама). Время «после дождичка в четверг» здесь может затянуться на годы. Неудивительно, что все горные окрестности Намиб усеяны частными обсерваториями — такое чистое тут небо.

Пересекать безводное пространство лучше по воздуху. Хотелось бы пешком, но вход на обширные участки Намиб, увы, запрещен — на огромной площади пустыни фактически безраздельно властвует алмазодобывающая компания De Beers.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№169, октябрь 2017).
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