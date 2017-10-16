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Гигантский удав заполз в стиральную машину: видео
Китаянка, собиравшаяся загрузить белье в стиральную машину, обнаружила там огромного удава. Посмотреть на незваного гостя пришла вся деревня, а затем были вызваны специалисты по отлову диких животных.
Анастасия Баринова
16 октября 2017 в 19:05
В дом одной из жительниц китайского округа Чаочжоу заполз удав, расположившись в стиральной машине. Сначала женщина приняла его за простыню, но затем заметила движение и испугалась. На помощь были приглашены соседи, но, хотя удав не является ядовитой змеей, извлечь его никто не решился. Тогда на место происшествия прибыли специалисты. В Китае удавы охраняются законом, их убийство запрещено. Змею аккуратно извлекли из машины и переправили в центр реабилитации диких животных.
В видеозаписи, опубликованной китайскими СМИ, ошибочно приводится цифра 52 кг. На самом деле, масса пойманного удава достигала 26 кг. Тем не менее, и это близко к рекорду: самые крупные из известных удавов весят 27 кг.
Узнайте, как удавы убивают своих жертв.