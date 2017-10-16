Любовь перед смертью: как нашли пару улитке-левше
Несколько лет назад ученый-пенсионер заметил возле компостной кучи необычную улитку: спираль на панцире была закручена в обратном направлении по сравнению с остальными улитками.
Ученый отнес свою находку специалистам из Ноттингемского университета, и те взяли моллюска под свою опеку, дав ему кличку Джереми. Как поясняют биологи, как правило панцирь улиток закручен по часовой стрелке, однако у Джереми линии располагаются зеркально.
Этим дело не ограничивается: внутренние и половые органы у Джереми также находятся на противоположной стороне тела, что делает спаривание с обычной особью невозможным. Такая мутация встречается примерно у одной улитки из миллиона.
Это натолкнуло ученых на мысль поискать Джереми пару во всем мире. В социальных сетях была запущена акция с хэштегами #leftysnail и #snaillove, и на призыв откликнулось два хозяина «улиток-левшей» — из британского города Ипсвича, а также с острова Майорка.
Улитки являются гермафродитами, то есть для размножения достаточно двух половозрелых особей одного вида. Поначалу сородичи игнорировали Джереми, совокупляясь друг с другом. Вместе они отложили около 300 яиц. Однако затем удача улыбнулась и Джереми: одна из улиток с его помощью отложила 56 яиц.
Своих потомков Джереми не увидел: он умер 11 октября, незадолго до появления малышей на свет. Интересно, что все детеныши, в отличие от своих родителей, обладают правильно закрученной раковиной. Это объясняется тем, что мать обладает и доминантными, и рецессивными версиями генов, которые отвечают за форму панциря.
Узнайте, как рыбы выбирают партнера для секса.