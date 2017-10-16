В Антарктиде умерли тысячи птенцов пингвинов Адели
В настоящее время пингвины Адели (лат Pygoscelis adeliae) являются довольно многочисленными птицами: на побережье Антарктиды и ближайших к материку островах в общей сложности обитает более около 3,8 млн пар.
В международной Красной книге они числятся видом, сталкивающимся с минимальными рисками, однако вскоре это может быть пересмотрено: перемены климата вызывают массовую гибель этих птиц.
Минувший сезон размножения стал катастрофическим для одной из популяций, насчитывающей 18 000 пар. В районе их обитания вырос необычно толстый массив льда, и это заставило взрослых особей отправляться за пищей дальше, чем обычно. Когда они вернулись обратно — их ждали опустевшие гнезда: из тысяч птенцов в живых осталось лишь два. Все остальные малыши, а также взрослые, оставшиеся за ними присматривать, умерли от голода.
Наблюдения за пингвинами Адели ведутся с 1960-х годов, и нынешняя экологическая катастрофа — уже вторая за этот период. При этом предыдущая массовая гибель была зафиксирована лишь 4 года назад: тогда птенцы погибли от переохлаждения после того, как заморозки внезапно сменились дождем.
Пингвины Адели живут на льдинах, выходя на побережье для размножения. С уменьшением ледяного покрова в Антарктиде численность пингвинов Адели за последние 25 лет снизилась на 65%.
Ученые подчеркивают, что толщина антарктического льда на протяжении года меняется, но новые климатические условия делают эти колебания экстремальными. По прогнозам, к концу XXI века около 60% привычных для пингвинов Адели мест обитания станет непригодным из-за отсутствия льда, дождей или рекордных морозов.
Биологи не могут повлиять на толщину ледового покрова, но они напоминают, что некоторые меры по спасению пингвинов предпринять можно. В первую очередь следует запретить промысел криля в этих районах, и тогда птицам станет легче добывать пропитание.
Узнайте, как айсберг погубил тысячи пингвинов.