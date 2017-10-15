  • Мако: самая быстрая акула в мире
    У берегов Новой Зеландии чернорылая мако проносится мимо незваного гостя, напоминая, кто здесь хозяин. Фото: Брайан Скерри
  • Мако: самая быстрая акула в мире
    «Зубастые торпеды — так фотограф Брайан Скерри описывает чернорылых мако. — Их заостренный нос просто пронзает воду». Хотя масса взрослых самок может превышать 600 килограммов, они способны догнать быстрого тунца. Фото: Брайан Скерри
  • Мако: самая быстрая акула в мире
    Чернорылым мако втроем тесно: они предпочитают одиночество. Мако преодолевают огромные расстояния, иногда пересекая воды десятка государств. Одна акула, помеченная у берегов Новой Зеландии, где обитает большая популяция этого вида, за год проделала путь в 18 670 километров. Фото: Брайан Скерри
Природа

Мако: самая быстрая акула в мире

Сможет ли чернорылая мако, самая быстрая акула в мире, спастись от нашей ненасытности?
Текст: Гленн Ходжес Фото: Брайан Скерри
15 октября 2017 в 16:27

Писатель Зейн Грей прославился как автор приключенческих романов о Диком Западе, но куда больше, чем перестрелки ковбоев, его привлекала глубоководная рыбалка. Грею принадлежали 14 мировых рекордов в ловле морской рыбы, включая первого пойманного на удочку марлина весом более 450 килограммов — на Таити в 1930 году. Но ничто, твердо верил писатель, не может сравниться с ловлей чернорылых мако, которых он увидел у берегов Новой Зеландии в 1926-м.

Первая клюнувшая мако весила 117 килограммов. Стоило Грею подвести рыбу к борту вельбота, как он быстро понял, что такое мако. Этот случай Грей описал в книге «Новая Зеландия: рыбацкое Эльдорадо» (Tales of the Angler’s Eldorado: New Zealand): «Мако отчаянно сопротивлялась, сломала багор, мы с ней изрядно намучились, вымокнув до нитки». Когда акулу наконец удалось поднять на борт, Грей не мог скрыть восхищения мако — изящная, сильная, с заостренной, как пуля, мордой: «Никогда мне не доводилось видеть подобной рыбы: каждый изгиб ее тела говорил о быстроте и мощи».

Удостоилась щедрых писательских похвал и другая, 540-килограммовая, мако (с той схватился капитан вельбота): «Мако совершала невероятные кульбиты и пыталась уйти самым немыслимым образом». Наконец, после долгого противостояния, она перекусила поводок и скрылась. «Как я испугался, — поделился с Греем капитан. — Мако, казалось, заслоняла собой небо. Мне не приходилось ловить, да и вообще видеть более неистовую и могучую рыбу! ».

  • Мако: самая быстрая акула в мире
    У берегов Сан-Диего мако медленно проплывает мимо дрейфующего сплетения бурых водорослей. Вокруг таких плавучих островков формируются маленькие экосистемы, где крупная рыба охотится на мелкую, а на вершине пищевой пирамиды располагаются мако. Фото: Брайан Скерри

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№168, сентябрь 2017).
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