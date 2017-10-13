В Московском зоопарке впервые родился кафрский рогатый ворон
Кафрский, или южный рогатый ворон (лат. Bucorvus leadbeateri) населяет африканскую саванну к югу от экватора. Вид включен в Международную Красную Книгу со статусом «уязвимый». Главные предпосылки — уничтожение среды обитания этих птиц в сочетании с их медленным воспроизводством. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Южной Африке: здесь эти птицы находятся на грани исчезновения.
Южный рогатый ворон — крупнейший представитель семейства птиц-носорогов (лат. Bucerotidae); их длина достигает 90−129 см. Взрослые особи имеют черное оперение и ярко красные участки кожи на голове и шее, а молодые птицы окрашены светлее.
В дикой природе эти птицы живут группами от 5 до 10 особей, состоящими из доминантной пары взрослых и их потомков мужского пола. Самок в половозрелом возрасте из гнезда выгоняют, и с родителями остаются молодые вороны-самцы, помогающие растить следующее поколение птенцов.
Кафские рогатые вороны размножаются раз в три года, но сколько бы яиц они не откладывали — выживает лишь один птенец. В рацион питания этих птиц входят беспозвоночные, амфибии, рептилии, грызуны и другие мелкие животные. В зоопарке им дают мышей, перепелок, насекомых, а также шарики, состоящие из мяса, творога, риса, яиц и овощей. При этом рогатым воронам интересно добывать пищу, поэтому сотрудники прячут еду в различных местах вольера. Найдя добычу, птицы демонстрируют ее друг другу и с удовольствием делятся.
Однако условия жизни в неволе далеки от естественной среды обитания, поэтому вороны Московского зоопарка на протяжении двух десятков лет не могли продолжить свой род. Впервые самка отложила яйцо в начале 2017 года. Птицы очень чутки, так что туристы и сотрудники могли невольно помешать счастливому появлению птенца на свет. Яйцо было решено забрать в инкубатор.
Малыш, появившийся на свет в марте, рос под присмотром специалистов. Сейчас он уже полностью самостоятелен, питается взрослой пищей, но все еще живет отдельно от родителей.
Рогатые вороны достигают половой зрелости в возрасте 4−6 лет и только к этому времени приобретают взрослую окраску, поэтому пол птенца пока не известен.
Посмотрите, как в Московском зоопарке заботятся о беспомощной горилле.