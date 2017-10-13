Европа без вина — чья вина?
Европейская ассоциация фермеров и сельскохозяйственных кооперативов Copa-Cogeca, проанализировав итоги нового винодельческого сезона, обнародовала неутешительные результаты: многие регионы из-за климатических изменений произвели меньше вина. На созревании урожая неблагоприятно сказались экстремальные морозы и жаркие засушливые летние дни.
Особенно сильно пострадали Италия, Испания и Франция: количество продукции уменьшилось на 26%, 20% и 18% соответственно. Единственной европейской винодельческой страной, не ощутившей проблем, стала Португалия. Более того: ей даже удалось увеличить объемы своего производства на 10% по сравнению с 2016 годом.
Однако на общую картину это повлияло незначительно, и в целом по всему Европейскому союзу падение составляет 145 миллионов гектолитров, что примерно на 14% ниже прошлогоднего уровня.
Даже урожай 2016 года был признан одним из самых скудных за последние 30 лет, а нынешние итоги оцениваются как самые низкие начиная с 1957 года. В результате на рынок поступит меньше бутылок вина, чем прежде, что приведет к росту цен на этот напиток. Но и при этом убытки производителей не будут компенсированы: они слишком велики.
Единственным позитивным изменением, которое принесли новые климатические условия, стало повышение качества. Теперь виноделам приходится собирать виноград на две недели раньше обычного, что позволяет получить более изысканное вино.
На прилавках станет меньше американского вина: этой осенью в Калифорнии от пожара сильно пострадали виноградники долины Напа.