Яд оправдывает средства
Объектом исследования биологов из Университета Джеймса Кука стал скорпион Liocheles waigiensis из семейства Hemiscorpiidae. Этот представитель паукообразных широко распространен в Австралии, Океании и Азии, однако его чаще всего называют скорпионом австралийских тропических лесов (англ. Australian Rainforest Scorpion). Его яд для человека не смертелен, но может вызвать серьезный ожог.
В дикой природе Liocheles waigiensis активно используют яд при охоте на насекомых, а также для защиты от животных, которые сами нападают на них. Ученые решили проанализировать состав яда, создав в лаборатории условия, приближенные к естественной среде обитания. В роли хищника выступало движущееся чучело мыши.
Те скорпионы, которым приходилось вступать в противоборство с врагом, спустя шесть недель эксперимента выработали наиболее эффективный «коктейль». Часть токсинов, входящих в его состав, была направлена на то, чтобы обездвижить нападающего, а другая причиняла ему боль.
Яд скорпионов, которым не требовалось отбивать атаки, оказался значительно менее концентрированным. Но поскольку в качестве еды им давали два вида кузнечиков — живых и мертвых, — паукообразные отреагировали на эту разницу очередным балансом яда. Неподвижное насекомое получало минимально слабый «коктейль», тогда как прыгающему кузнечику доставалась дополнительная порция токсинов.
Подводя итоги исследования, биологи подчеркивают, что варианты ядовитой смеси скорпионы не способны выработать моментально, в момент встречи с добычей или врагом. Однако в случае регулярного повторения событий они подстраивают свои ресурсы: чтобы не расходовать их понапрасну и чтобы не потерпеть поражение в случае реальной опасности. Это умение выработалось эволюционно, поскольку синтез ядовитых пептидов — задача, мобилизующая максимум ресурсов организма.