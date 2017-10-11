Когда Белая река — действительно белая: вид с МКС
Астронавты 48-й экспедиции Международной космической станции сфотографировали реку Уайт-Ривер (White River) в американском штате Южная Дакота — в той ее части, где она впадает в озеро Фрэнсис-Кейс (Lake Francis Case). Цветовой контраст отчетливо заметен: белая река сливается с сине-зелеными озерными водами.
Фрэнсис-Кейс — искусственное водохранилище на реке Миссури, заполняющее ее долину. Специалисты NASA приводят пример масштаба изображения: длина автомобильного моста через водохранилище в районе города Чемберлен (Chamberlain) составляет 1,6 км.
Светлый цвет реки обусловлен белым осадком, попадающим в нее выше по течению. Он является результатом эрозии и последующего выветривания известняка и вулканического пепла из Бесплодных земель Южной Дакоты (Badlands).
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