Как ледоколы ломают судьбы тюленей
Каспийские тюлени, или каспийские нерпы (лат. Phoca caspica) обитают только в море, давшем название этому виду животных. Их ближайшим предком является кольчатая нерпа (лат. Phoca hispida), живущая в Арктике. Мигрировав южнее, эти морские млекопитающие отделились в отдельную группу и приобрели собственные характерные признаки.
В частности, каспийские тюлени мельче своих северных собратьев. Животное относится к вымирающим видам: если еще сто лет назад их число достигало 1,5 млн, то в 2005 году оно не превышало 104 000. Год от года популяция уменьшается на 3−4%. В дикой природе у каспийских нерп много врагов: волки и орланы охотятся на их детенышей, а люди загрязняют воду и уничтожают их среду обитания.
Проведя масштабные исследования на основе данных за 2006−2013 гг., британские ученые обнаружили новую угрозу. Зимой и ранней весной каспийские тюлени мигрируют в северную часть моря: там они размножаются и производят на свет потомство. Именно в это время ледоколы прокладывают путь к нефтяным платформам. Проанализировав 39 рейсов, который совершил ледокол по 300-километровому маршруту между Баутино и Кашаганским регионом, биологи установили: 81 раз судно проходило по местам скоплений каспийских нерп.
Когда ледокол проходил мимо лежки, он оставлял за кормой широкие полосы холодной воды. Подчас они оказывались менее чем в 10 метрах от беспомощных детенышей. Даже если мать находилась в это время рядом с малышом, он все равно оказывался в опасности: упав в воду, он мог быстро переохладиться и утонуть.
Во многих случаях каналы вообще разделяли взрослых особей и детей, что тоже нередко приводило к гибели потомства. Кроме того, ученые насчитали около 20 случаев столкновений ледоколов с тюленями (в 13 из них пострадали бельки). В основном это случалось в темное время суток.
Наконец, даже если ледокол не оказывал непосредственного воздействия на скопление тюленей, животные все равно испытывали стресс, что вполне могло сказаться на здоровье и матерей, и их детенышей. Биологи призывают обратить внимание на эту проблему, предлагая несколько путей решения: например, ограничить число рейсов ледоколов в период размножения редких животных, проложить маршруты в стороне или оборудовать суда тепловыми сенсорами, способными «видеть» стаи млекопитающих в темноте.