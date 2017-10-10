  • Почему позеленело водохранилище под Нижним Тагилом: фото и видео
    Фото: Андрей Волегов/Facebook
  • Почему позеленело водохранилище под Нижним Тагилом: фото и видео
    Фото: Андрей Волегов/Facebook
  • Почему позеленело водохранилище под Нижним Тагилом: фото и видео
Природа

Почему позеленело водохранилище под Нижним Тагилом: фото и видео

Экологический активист Андрей Волегов опубликовал в соцсетях фотографии позеленевшего водохранилища под Нижним Тагилом. Прокуратура проводит проверку.
Анастасия Баринова
10 октября 2017 в 15:53
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Расположенное в Нижнем Тагиле Черноисточинское водохранилище — важный источник питьевой воды: отсюда она поступает на промышленные предприятия и в городской водопровод.

Кроме того, водоем считается ландшафтным заказником Свердловской области и пользуется популярностью у туристов и рыбаков. На его берегу расположены базы отдыха и детские лагеря.

Однако время от времени вода Черноисточинского водохранилища приобретает грязно-зеленый оттенок; густым налетом покрывается и береговая линия. Водоем «зеленеет» уже не первый год.

  • Почему позеленело водохранилище под Нижним Тагилом: фото и видео
    2015 год Фото: Андрей Волегов/Facebook
В декабре 2016 года Минприроды объявило о плане по его реабилитации силами местных предприятий, но никаких шагов предпринято не было, и летом 2017 года из-за активного цветения сине-зеленых водорослей в водоеме массово погибли сотни рыб.


В начале октября экологический активист Андрей Волегов опубликовал новые доказательства загрязнения водохранилища, и Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура начала поиск источника загрязнения. Специалисты собрали пробы воды и отправили образцы на анализ.

  • Почему позеленело водохранилище под Нижним Тагилом: фото и видео
    Фото: Прокуратура Свердловской области
Результаты станут известны позже, однако прокуратура уже сейчас напоминает о том, как местные предприятия систематически отравляют водоем.

Во время предыдущей проверки было установлено, что компания «Водоканал-НТ», сбрасывая в водохранилище сточные воды из шламонакопителя, нарушает установленные нормы.

Концентрация взвешенных веществ была превышена в 2,1 раза, алюминия — в 57,5 раз.

Помимо того, были многократно превышены концентрации железа, марганца, свинца и меди. В отношении предприятия и его директора были возбуждены дела об административных правонарушениях, но ситуация так и не изменилась.

Прокуратура продолжает доказывать в суде, что компания регулярно нарушает требования водного и санитарного законодательства. В эти дни, как сообщают пользователи соцсетей, цвет водоема возвращается к нормальному, однако даже временное загрязнение оказывает негативное влияние на природу. Химические вещества не только сами по себе отравляют воду — они также способствуют активному размножению сине-зеленых водорослей. Эти низшие растения, в свою очередь, производят нейротоксины. В больших концентрациях они делают воду непригодной для использования человеком, а рыба и другие живые организмы гибнут.

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