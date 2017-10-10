Почему позеленело водохранилище под Нижним Тагилом: фото и видео
Расположенное в Нижнем Тагиле Черноисточинское водохранилище — важный источник питьевой воды: отсюда она поступает на промышленные предприятия и в городской водопровод.
Кроме того, водоем считается ландшафтным заказником Свердловской области и пользуется популярностью у туристов и рыбаков. На его берегу расположены базы отдыха и детские лагеря.
Однако время от времени вода Черноисточинского водохранилища приобретает грязно-зеленый оттенок; густым налетом покрывается и береговая линия. Водоем «зеленеет» уже не первый год.
В начале октября экологический активист Андрей Волегов опубликовал новые доказательства загрязнения водохранилища, и Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура начала поиск источника загрязнения. Специалисты собрали пробы воды и отправили образцы на анализ.
Во время предыдущей проверки было установлено, что компания «Водоканал-НТ», сбрасывая в водохранилище сточные воды из шламонакопителя, нарушает установленные нормы.
Концентрация взвешенных веществ была превышена в 2,1 раза, алюминия — в 57,5 раз.
Помимо того, были многократно превышены концентрации железа, марганца, свинца и меди. В отношении предприятия и его директора были возбуждены дела об административных правонарушениях, но ситуация так и не изменилась.
Прокуратура продолжает доказывать в суде, что компания регулярно нарушает требования водного и санитарного законодательства. В эти дни, как сообщают пользователи соцсетей, цвет водоема возвращается к нормальному, однако даже временное загрязнение оказывает негативное влияние на природу. Химические вещества не только сами по себе отравляют воду — они также способствуют активному размножению сине-зеленых водорослей. Эти низшие растения, в свою очередь, производят нейротоксины. В больших концентрациях они делают воду непригодной для использования человеком, а рыба и другие живые организмы гибнут.
Узнайте, почему в США цветут Великие озера.