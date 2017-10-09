Коала сбежала из зоопарка в поисках партнера: видео
В 1948 году в Австралии был основан зоопарк The Australian Reptile Park, ставший одновременно природоохранным центром: его специалисты заботятся о множестве различных животных, в том числе австралийских эндемиках — кенгуру и коалах. Рептилии вынесены в его название из-за того, что это — единственное в стране место, где разрабатывают противоядия (эти исследования ежегодно спасают около 300 человек от смерти).
Для всех обитателей парка созданы условия, приближенные к естественной среде обитания. Однако недавно коала по кличке Ирэн не захотела оставаться в неволе: обнаружив лазейку в вольере, она вырвалась на свободу. Специалисты уверены, что животным двигала тяга к продолжению рода, поскольку побег пришелся на начало брачного сезона. Уйти далеко Ирэн не удалось: несмотря на то, что она имела достаточно времени, самка предпочла остановиться на ветвях ближайшего дерева. Уже наутро после побега представители парка нашли коалу, сняли ее с дерева с помощью поднимающейся платформы и вернули в вольер.
Коалам, выросшим под присмотром человека, на свободе оставаться опасно: они быстро оказываются дезориентированы и могут погибнуть. В парке, где животные обитают в максимально комфортной среде, позаботятся и о воспроизводстве вида: в частности, подходящий для Ирэн партнер будет подобран уже в самое ближайшее время.
Узнайте, как коала заснул во время побега.