ВМФ США спасет морских свиней с помощью дельфинов
В Калифорнийском заливе живут самые малочисленные китообразные на планете: морские свиньи Phocoena sinus, или вакиты (исп. Vaquita). С 1996 года животные находятся в списке видов на грани исчезновения: уже тогда их насчитывалось лишь 600. Однако спустя всего 20 лет ситуация стала катастрофической: в настоящее время количество калифорнийских морских свиней не превышает 30 особей.
Главной угрозой стали рыбаки: добывая рыбу тотоаба (лат. Totoaba macdonaldi), которая обитает в этой акватории, люди расставляют сети, в которых запутываются и гибнут морские свиньи. Положение тотоабы также является плачевным: несмотря на то, что и она относится к видам на грани исчезновения, рыболовецкий промысел лишь набирает свои масштабы. Еще одной опасностью для морских свиней является качество воды: в Калифорнийский залив попадает большой объем хлорсодержащих пестицидов. И, наконец, из-за малой численности популяции животные прибегают к близкородственному скрещиванию, что приводит к ухудшению здоровья каждого следующего поколения.
Защитники природы из Центра биологического разнообразия разработали смелый план по спасению редких китообразных. Помощь в этом окажут представители ВМФ США. На службе у военных моряков есть несколько дельфинов, обученных для поиска затонувшей техники и обезвреживания морских мин. Они отличаются дружелюбным характером и высоким уровнем когнитивных способностей. Планируется, что дельфины, окружив группу калифорнийских морских свиней, уведут их за собой в безопасную лагуну, которую при поддержке мексиканского правительства подготовили экологи.
С 5 октября дельфины вместе с инструкторами уже проводят тренировки в заливе, а само перемещение 30 морских свиней намечено на 12 октября. Специалисты из Центра биологического разнообразия надеются на успех замысла, но уверенности в этом нет: вакиты никогда ранее не содержались в неволе; неизвестно, захотят ли они остаться в заповедной лагуне или попытаются вернуться в привычные, но смертельно опасные места.
Однако экологи уверены, что попробовать нужно обязательно, иначе у калифорнийских морских свиней вообще не остается шанса на выживание.
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