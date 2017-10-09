  • Мигрирующие бабочки: вид с высоты
    Фото: National Weather Service
  • Мигрирующие бабочки: вид с высоты
    Фото: National Weather Service
  • Мигрирующие бабочки: вид с высоты
    Фото: Jean-Pol Grandmont/Wikipedia
Природа

Мигрирующие бабочки: вид с высоты

Анализируя данные метеорологического радара, ученые заметили необычное двигающееся пятно в небе над Колорадо. Установить его происхождение помогли пользователи интернета.
Анастасия Баринова
9 октября 2017 в 13:24
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Обнаружив пятно в небе над Колорадо, специалисты из Национальной погодной службы США приняли его за мигрирующих птиц. Осенью пернатые массово перемещаются в теплые края, и их гигантские стаи можно разглядеть на снимках, которые делает метеорологический радар. Однако данные, полученные в начале октября 2017 года, поставили ученых в тупик: вместо того, чтобы лететь с севера на юг, «птицы» просто перемещались по территории штата в направлении Денвера.

Метеорологи обратились к пользователям Сети с просьбой установить вид пернатых. Ответ оказался неожиданным: оранжевую радиолокационную кляксу создал рой бабочек-репейниц (лат. Vanessa cardui).


Они объединились в огромное скопление, протянувшееся как минимум на 110 км, и это позволило радару увидеть их. Обычно миграции насекомых остаются для метеорологической аппаратуры незамеченными. Крупные миграции, по словам ученых, могут быть вызваны различными факторами. В данном случае в Колорадо благодаря хорошей погоде надолго продолжили свое цветение подсолнухи и другие цветы, дающие бабочкам необходимый нектар, и они массово устремились к месту, где могут запастись пищей перед тем, как продолжить свое сезонное путешествие.

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