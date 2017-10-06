Рой землетрясений в Йеллоустоуне может стать рекордным
После землетрясений часто следуют афтершоки, имеющие меньшую магнитуду. Но иногда сотрясения земной коры следуют одно за другим; их частота и магнитуда в течение определенного срока практически не меняются, и выделить «главное» землетрясение невозможно. Такую серию сейсмических событий называют роем.
В Йеллоустонском национальном парке и в его окрестностях на рои землетрясений приходится около 50% сейсмической активности. В 1985 году эта область пережила крупнейший в своей истории рой землетрясений: за три месяца было зафиксировано более 3000 толчков. Рекорд не побит, но нынешняя серия землетрясений к нему близка. С 12 июня и до настоящего времени в парке произошло почти 2500 колебаний земной коры: 185 имели магнитуду около 2, двенадцать — около 3, и одно — 4,4, притом оно не было первым.
Только в сентябре Йеллоустоун трясло 115 раз. С начала октября, по словам ученых, сейсмическая активность явно идет на спад, но пока говорить о ее полном окончании рано.
Специалисты не ожидают извержения супервулкана (так называют вулканическую Йеллоустонскую кальдеру, располагающуюся на территории парка). Ближайшей задачей сейсмологов станет точный подсчет колебаний земной коры во время нынешнего роя. Дело в том, что фактическое число отдельных толчков, характерных для роя, установить сложно: мелкие землетрясения могут происходить одновременно. Для точной цифры потребуется детальный анализ всех данных и, не исключено, что после проверки рой землетрясений-2017 может побить рекорд 30-летней давности.
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