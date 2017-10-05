Найдена собака с самым длинным в мире языком
Язык не просто позволяет собакам ощущать вкус и утолять жажду: с его помощью они также осуществляют теплорегуляцию. Когда им жарко, они высовывают язык и активно дышат, а слюна, испаряясь, уносит излишки тепла из организма.
Собаки с непропорционально длинным языком приковывают внимание. Неудивительно, что в Книге рекордов Гиннесса появилась соответствующая категория. В 2010 году победителем стал пекинес по кличке Пагги (Puggy): язык длиной 11,43 сантиметра хоть и не самый крупный на планете, но очень большой для этой породы собак.
А новым рекордсменом была признана восьмилетняя самка сенбернара по кличке Мочи Рикерт (Mochi «Mo» Rickert) из американского города Су-Фоллз в штате Южная Дакота. Длина ее языка составляет 18,58 сантиметра.
По словам хозяев, необычно длинный язык доставляет Мо некоторые сложности: к нему прилипает больше грязи, а слишком активное слюноотделение препятствует дыханию и нарушает работу вкусовых рецепторов. Однако собака находится в любящей семье и окружена заботой.
Прежде Мочи жила в приюте, а Puggy вообще была найдена на улице в ужасающем состоянии: ее новые владельцы долго боролись за ее жизнь. Рассказывая об обладателях самых длинных языков среди собак, представители Книги Гиннесса подчеркивают важность помощи животным, оказавшимся в трудной ситуации.
Между тем рекорд самого длинного собачьего языка на планете до сих пор не побит.
В 2002 году в США скончался боксер по кличке Бренди (Brandy), обладавший 43-сантиметровым языком.
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