  • Найдена собака с самым длинным в мире языком
    Фото: Guinnessworldrecords.com
  • Найдена собака с самым длинным в мире языком
    Фото: Guinnessworldrecords.com
  • Найдена собака с самым длинным в мире языком
    Фото: Guinnessworldrecords.com
Природа

Найдена собака с самым длинным в мире языком

Животные ставят рекорды в самых разных категориях, в том числе по длине языка. Вместе с Книгой рекордов Гиннесса представляем собаку, на сегодняшний день являющуюся лидером в соответствующей номинации.
Анастасия Баринова
5 октября 2017 в 14:51
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Язык не просто позволяет собакам ощущать вкус и утолять жажду: с его помощью они также осуществляют теплорегуляцию. Когда им жарко, они высовывают язык и активно дышат, а слюна, испаряясь, уносит излишки тепла из организма.

Собаки с непропорционально длинным языком приковывают внимание. Неудивительно, что в Книге рекордов Гиннесса появилась соответствующая категория. В 2010 году победителем стал пекинес по кличке Пагги (Puggy): язык длиной 11,43 сантиметра хоть и не самый крупный на планете, но очень большой для этой породы собак.

А новым рекордсменом была признана восьмилетняя самка сенбернара по кличке Мочи Рикерт (Mochi «Mo» Rickert) из американского города Су-Фоллз в штате Южная Дакота. Длина ее языка составляет 18,58 сантиметра.

По словам хозяев, необычно длинный язык доставляет Мо некоторые сложности: к нему прилипает больше грязи, а слишком активное слюноотделение препятствует дыханию и нарушает работу вкусовых рецепторов. Однако собака находится в любящей семье и окружена заботой.

Прежде Мочи жила в приюте, а Puggy вообще была найдена на улице в ужасающем состоянии: ее новые владельцы долго боролись за ее жизнь. Рассказывая об обладателях самых длинных языков среди собак, представители Книги Гиннесса подчеркивают важность помощи животным, оказавшимся в трудной ситуации.

Между тем рекорд самого длинного собачьего языка на планете до сих пор не побит.

  • Найдена собака с самым длинным в мире языком
    Боксер по кличке Brandy: язык длиной 43 см Фото: Guinnessworldrecords.com

В 2002 году в США скончался боксер по кличке Бренди (Brandy), обладавший 43-сантиметровым языком.

Узнайте о других рекордах мира животных.

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