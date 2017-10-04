Зачем мангуст повис на змее: видео
Осматривая Национальный парк Крюгера в ЮАР, местная туристка Делия Бронкхорст (Delia Bronkhorst) обратила внимание на необычное движение в кустах. Приблизившись, она рассмотрела свисающую с дерева змею, на которую постоянно прыгал мангуст.
С каждым прыжком он делал новый укус. Голова рептилии все больше покрывалась кровью, но сбить змею в ветки мангусту никак не удавалось. По словам автора видео, сцена длилась не менее пяти минут без особых изменений, однако как только Делия выключила камеру, мангуст все же сумел стащить змею на землю. Далее он принялся пировать среди зарослей густой травы.
Комментируя видео, биологи поясняют, что жертвой в данной сцене стала ядовитая черная мамба (лат. Dendroaspis polylepis), а охотником является серый мангуст (лат. Paracynictis selousi): в отличие от других представителей семейства мангустовых, он добывает пищу в одиночку, не объединяясь в группы. По всей видимости, хищник убил мамбу, когда та пряталась среди ветвей, а затем методично пытался добраться до своей добычи.
Узнайте, как мангусты выращивают свое потомство.