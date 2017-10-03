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Московская область Фото: kheifetstatiana/Instagram
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Санкт-Петербург Фото: cross_stitch_jesus/Instagram
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Приморский край Фото: 0mishanya/Instagram
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Московская область Фото: oks_0675/Instagram
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Адыгея Фото: __lesika_/Instagram
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Ростов-на-Дону Фото: marina_sokolova_/Instagram
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Астрахань Фото: pani.tanya.av2014/Instagram
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Санкт-Петербург Фото: semgalya2k16/Instagram
Осень в России: по всей стране цветет сирень
К роду сирень (лат. Syrínga) относится около 30 видов этого кустарника. Цветение, в зависимости от региона и вида, приходится на весну или начало лето. Однако из-за капризов погоды сирень может цвести и осенью — так, как это произошло в 2017 году.
Анастасия Баринова
3 октября 2017 в 17:06
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В конце сентября — начале октября в разных уголках России расцвела сирень. Красочные фотографии публикуют пользователи социальных сетей, живущие по всей стране: от Приморья и Адыгеи — до Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.
Специалисты объясняют это переменчивой погодой: резким чередованием жары и холода. В основном, на эти перепады реагируют старые и ослабленные растения. Однако подобный «ботанический курьез» приведет к тому, что в положенное время, следующей весной, эти кустарники не зацветут.
Посмотрите, в какие регионы России уже пришла зима.