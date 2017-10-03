17279
0
Айсберг А68 во всей красе: фото
В середине июля от ледника «Ларсен С» на Антарктиде откололся айсберг массой около триллиона тонн, а теперь NASA показало его детальные снимки со спутника.
Гигантский айсберг A-68, площадь которого оценивается в 5800 км², откололся от антарктического шельфового ледника «Ларсен С» после нескольких лет наблюдений за трещиной, рост которой значительно ускорился минувшей весной. Отколовшийся айсберг — один из самых крупных за всю историю наблюдений. Площадь ледника, от которого он откололся, после этого сократилась на 12%.
В настоящее время рядом с А68 плавают еще несколько более мелких айсбергов, в то время как отколовшаяся глыба льда отдаляется от ледника. К примеру, на фото заметны относительно крупные объекты A-68A и A-68B, которые летом были единым айсбергом. Изображения в естественном и инфракрасном свете сделаны 16 сентября с помощью зонда MODIS на спутнике Terra, а также инструментов OLI и TIRS спутника Landsat 8.
Первый получает изображения в девяти диапазонах видимого света и ближнего инфракрасного света, а второй — в двух диапазонах дальнего инфракрасного света. Ученые считают, что айсберг вряд ли заметно поднимет уровень мирового океана, но остальная часть шельфового ледника скорее всего будет менее стабильной, поэтому вероятность дальнейшего разрушения ледника «Ларсен С» довольно высока.