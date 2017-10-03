Дельфины помогают людям ловить рыбу: видео
Биологи из Федерального Университета Санта Катарина на протяжении многих лет изучают поведение дельфинов-афалин из бразильской Лагуны. Живущие здесь морские млекопитающие активно сотрудничают с человеком, «работая» в команде. Сначала дельфины гонят косяки кефали в сторону рыболовных судов или берега, а затем с помощью кивков или ударов хвостом о поверхность воды сигнализируют людям о том, куда следует забрасывать сети. Сами они тоже не остаются голодными: рыба, не попавшая в сети, плывет прямо им в пасть.
Подобные случаи зафиксированы в Мьянме, Мавритании и Австралии, но только в Лагуне это происходит на постоянной основе и уже давно. Здесь дельфины помогают людям по меньшей мере 120 лет: первое документальное свидетельство относится к XIX веку, но когда началось это сотрудничество, никто не знает.
Правда, помощь рыбакам оказывают не все дельфины, живущие в акватории Лагуны. По какой причине животные выбирают ту или иную модель взаимоотношений с человеком, ученые установить не смогли, однако они нашли прямую связь между «командной работой» и социальным поведением дельфинов. Выяснилось, что «сотрудничающие» образуют крепкие семьи и проводят друг с другом больше времени, чем дельфины, не помогающие рыбакам. Биологи объясняют это необходимостью передавать знания из поколения в поколения: точно так же, как это делают люди.
Кроме того, дельфины, судя по всему, научились у людей ряду звуков. В целом, все дельфины на планете имеют свой «акцент», но он различается от региона к региону, а в пределах одной акватории дельфины испольщуют общий язык. В Лагуне же те животные, которые помогают человеку, «говорят» иначе, чем «дельфины-эгоисты»: в их речи реже используются восходящие последовательности свистков.
Узнайте о языке дельфинов больше.