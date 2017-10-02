230 белых медведей пируют на острове Врангеля: фото
Государственный природный заповедник «Остров Врангеля» был создан в 1976 году на территории Восточного района Чукотского округа. Он занимает два острова Чукотского моря — Врангеля и Геральд — и прилегающую акваторию.
Заповедник отличается разнообразием флоры: здесь произрастают 417 видов и подвидов сосудистых растений. Это больше, чем на всем Канадском Арктическом архипелаге и на других арктических тундровых территориях подобных размеров.
В заповеднике нет земноводных и пресмыкающихся, а рыба водится только у побережья, зато на островах встречается 169 видов птиц. Здесь также водятся горностаи, сибирские лемминги, овцебыки, моржи, песцы и олени. Кроме того, заповедник знаменит как ясли белых медведей: здесь родовых берлог больше, чем где бы то ни было в мире.
В воды заповедника заходят туристические корабли. Недавно завершился последний в этом году круиз: судно «Академик Шокальский» проследовало по Северному морскому пути от Мурманска до Анадыря. В ходе круиза пассажирам повезло увидеть огромное скопление белых медведей. Хищники собрались на западном побережье острова Врангеля, куда море выбросило тушу гренландского кита. На пир собралось не менее 230 медведей: взрослые особи-одиночки, а также самки с медвежатами разных возрастов.
Данные были переданы международной научной группе по мониторингу чукотско-аляскинской популяции белых медведей, которая занимается изучением природы заповедника.
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