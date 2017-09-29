Как не надо кормить слонов: видео
Ирландец Росс Фитцджеральд, путешествуя по Шри-Ланке вместе с подругой, знакомился с природой острова. Для передвижения туристы арендовали тук-туки: популярное в Азии транспортное средство, представляющее из себя крытый трехколесный мотороллер.
Национальный парк Яла, расположенный в юго-восточной части страны, входит в число мест, где можно встретить самых знаменитых животных острова — слонов — в естественной среде обитания. Здесь на сравнительно небольшой территории живет более 350 особей. Однако ирландец увидел слона еще по пути к заповеднику: на узкой дороге, соединяющей залив Аругам-Бей и Ялу.
Пока подруга Росса делала фотографии, водитель посоветовал молодому человеку выйти из тук-тука и отвлечь животное едой. Однако Росс не совсем правильно понял задачу: вместо того, чтобы кинуть угощение в сторону от дороги, он подошел прямо к слону и стал кормить его с руки. В результате дикий зверь не освободил путь, а направился к тук-туку за добавкой. В поисках съестного слон перевернул транспортное средство и разворошил все сумки.
И пара путешественников, и их сопровождающие считают, что Россу повезло не получить при этом травм — голодный слон в поисках еды мог бы броситься в сторону туриста, что закончилось бы плачевно.
Узнайте, почему не следует лишний раз кормить обезьян.