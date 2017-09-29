Похоронить кита, откопать кита: что произошло на австралийском пляже
Ежегодно горбатые киты мигрируют на расстояние до 10 000 км от Антарктиды до восточного побережья Австралии. По пути их ждет немало трудностей: они могут стать жертвами китобоев, столкнуться с судном или запутаться в рыболовных сетях. Последняя из этих причин и привела к гибели горбатого кита, найденного на пляже Ноббис в Новом Южном Уэльсе 18 сентября.
По мнению экспертов, кит запутался в сетях еще год назад в акватории Тасмании. Очевидно, они сильно мешали ему плавать, и животное погибло, оказавшись не в силах совершить ежегодную миграцию.
Однако выброшенная волнами туша массой около 20 тонн и длиной 12 метров стала большой проблемой для австралийцев. Попытки вытолкнуть ее обратно в море успехом не увенчались, и эксперты порекомендовали захоронить кита прямо на берегу. Для этого была вырыта глубокая яма, а по ее краям насыпали около 2 метров смеси песка с глиной.
Но местные жители возмутились проделанной операцией: они создали петицию, в которой говорилось, что после разложения останки кита будут вымыты в океан, и это привлечет акул. Некоторые люди сообщили, что уже в эти дни у побережья появилось несколько хищных рыб.
Под давлением общественности властям пришлось искать другой путь утилизации гигантской туши. Правительство штата выделило 50 000 австралийских долларов (около 40 000 долларов США) для проведения эксгумации. На месте захоронения работали зубчатые экскаваторы, с помощью которых останки были разделены на мелкие части. Затем их сгреб массивный кран, и, наконец, туша была переправлена на полигон.
Не исключено, что опасения жителей о связи захороненного кита с акулами имеют смысл: посмотрите, сколько плотоядных животных привлекли мертвые свиньи.