  • Таганрогский залив лишился воды: фото и видео
    Фото: rostov_rnd_/Instagram
  • Таганрогский залив лишился воды: фото и видео
    Фото: senbermyau/Instagram
  • Таганрогский залив лишился воды: фото и видео
    Фото: pngvi/Instagram
  • Таганрогский залив лишился воды: фото и видео
    Фото: nadin_botvinko/Instagram
  • Таганрогский залив лишился воды: фото и видео
    Фото: isrozhkov/Instagram
Природа

Таганрогский залив лишился воды: фото и видео

27 и 28 сентября в Ростовской области бушевал сильный ветер. В результате произошло обмеление Таганрогского залива.
Анастасия Баринова
29 сентября 2017 в 14:27
31

В минувшие выходные на юге России резко похолодало. Температура воздуха снизилась на 10−12 ºC, и одновременно в регион пришел северо-восточный сгонный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Областное МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветровом сгоне воды в устье Дона, предупредив о возможных нарушениях в работе судоходства. Прогноз оправдался: штормовой ветер в Азовском море сильно онизил уровень воды в Таганрогском заливе. Читать далее

Тоже интересно

Ураган в Новороссийске опрокидывает грузовики: видео

Обсудить
СМИ2
Природа — жуткая и пугающая: 25 поразительных фото
Природа — жуткая и пугающая: 25 поразительных фото
Тоже интересно
Ураган сбросил с моста поезд
Ураган сбросил с моста поезд
Женщины моря
Женщины моря