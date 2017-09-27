  • В Приморском океанариуме продолжают страдать животные
    Морж Миша Фото: Primocean.ru
  • В Приморском океанариуме продолжают страдать животные
    Фото: Primocean.ru
  • В Приморском океанариуме продолжают страдать животные
    Фото: Primocean.ru
Природа

В Приморском океанариуме продолжают страдать животные

На протяжении нескольких лет деятельность Приморского океанариума вызывает возмущение защитников природы: здесь часто гибнут животные. Только 2017 год унес жизни семи обитателей.
Анастасия Баринова
27 сентября 2017 в 19:27
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Осенью 2016 года на острове Русский открылся обновленный Приморский океанариум, ставший третим по величине в мире. Площадь его внутреннего пространства превышает 37 000 м²; здесь находится 135 аквариумов, а их общий объем воды — 15 000 м³.

Новый океанариум создан на базе прежнего, имеющего более скромные размеры. Как и предшественник, он также входит в структуру Дальневосточного отделения Российской академии наук на правах научно-исследовательского института. Однако несмотря на масштабы, современную инфраструктуру и смену руководства, океанариум остается небезопасным местом для его обитателей.

Еще в 2014 году сотрудники сообщали прессе о гибели морских животных. Спустя год океанариум лишился белухи, а в течение 2016 года не стало двух молодых моржих, сивуча и двух дельфинов. Экологи уверены, что всех случаях причиной является недопустимо низкий уровень подготовки персонала и халатное отношение руководства. Известно, что погибший сивуч получил тяжелые травмы головы, а дельфины-белобочки отравились некачественной водой.

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