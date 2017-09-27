В Приморском океанариуме продолжают страдать животные
Осенью 2016 года на острове Русский открылся обновленный Приморский океанариум, ставший третим по величине в мире. Площадь его внутреннего пространства превышает 37 000 м²; здесь находится 135 аквариумов, а их общий объем воды — 15 000 м³.
Новый океанариум создан на базе прежнего, имеющего более скромные размеры. Как и предшественник, он также входит в структуру Дальневосточного отделения Российской академии наук на правах научно-исследовательского института. Однако несмотря на масштабы, современную инфраструктуру и смену руководства, океанариум остается небезопасным местом для его обитателей.
Еще в 2014 году сотрудники сообщали прессе о гибели морских животных. Спустя год океанариум лишился белухи, а в течение 2016 года не стало двух молодых моржих, сивуча и двух дельфинов. Экологи уверены, что всех случаях причиной является недопустимо низкий уровень подготовки персонала и халатное отношение руководства. Известно, что погибший сивуч получил тяжелые травмы головы, а дельфины-белобочки отравились некачественной водой.
И хотя безопасностью животных уже заинтересовался суд — изменений в жизни обитателей океанариума не произошло. В мае 2017 года из-за отсутствия воды в резервуаре погибло 4 ската-хвостокола, в конце мая от кровоизлияния в мозг умер скат-орляк, а июль стал последним месяцем жизни дельфина-белобочки. Как и два других дельфина ранее, он причиной гибели стал состав воды, не соответствующий нормам.
26 сентября 2017 года Следственный комитет России возбудил новое дело: на этот раз в океанариуме умерла белуха. В водоем, где она содержалась, штормом занесло рыболовную снасть; животное запуталось в ней и погибло. Уголовное дело будет расследоваться по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Кроме того, 23 сентября тренер океанариума избил своего подопечного — моржа по кличке Миша. В океанариуме эти действия охарактеризовали как «нарушение профессиональной этики», но дело ограничилось увольнением сотрудника.