Легенды не врут: вика существует!
Впервые о вике — гигантской крысе, живущей на деревьях, — исследователь Тайрон Лейвери услышал во время визита на Соломоновы острова в 2010 году. Он побывал на архипелаге еще десять раз, но единственной найденной им крысой до поры оставалась обычная черная (Rattus Rattus). Ученый уже смирился с мыслью, что вид, очевидно, перешел в разряд вымерших, когда ему позвонил рейнджер с острова Вангуну, обнаруживший под упавшим деревом 46-сантиметровую крысу рыжего окраса.
К моменту, когда Лейвери добрался до животного, оно уже умерло от полученных травм, а его мягкие ткани разложились. Тем не менее часть скелета, череп, нижняя челюсть и фрагменты шерсти уцелели, что позволило ученым провести полноценное лабораторное исследование. Результаты анализа показали, что это действительно новый вид, чьим ближайшим родственником являются гигантские серебристые крысы с Гуадалканала, еще одного острова, входящего в состав архипелага.
Вид получил название Uromys vika — таким образом Лейвери отдал дань «оригинальному» обозначению животного. Последний раз новый вид грызуна на Соломоновых островах описывали 80 лет назад.
«Я просто в восторге от этого животного, — говорит зоолог университета Аделаиды Кристофер Хелген. — О большинстве видов грызунов на Соломоновых островах мы знаем либо по слухам, либо по найденным в пещерах костям или фрагментам кожи. Эта же находка просто первоклассна».