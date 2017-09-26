Фикус-душитель, или 40 000 плодов на одном дереве
Деревья из рода фикус (лат. Ficus) иногда становятся так называемыми «душителями»: этот общий термин объединяет нескольких видов тропических и субтропических растений, которым пришлось адаптироваться к существованию в условиях острой конкуренции за свет. Душители начинают свою жизнь как эпифиты, когда их семена, принесенные птицами, прорастают в трещинах в коре других деревьев. Затем молодое растение опускает корни вниз, чтобы они достигли земли. Укрепившись, эпифит начинает прочно обвивать своими побегами ствол растения-хозяина, стремясь пробиться к свету. Хозяин, не выдержав этого, умирает, и тогда душитель становится колоннообразным «деревом» с полым центром.
В одном из тропических лесов растет такой фикус с плодами, похожими на смокву (инжир). Появляются они лишь раз в два года, но с лихвой окупают долгий простой: на пару недель дерево оказывается покрыто 40 000 плодов. Первыми это замечают орангутаны, получая возможность насладиться свежими фруктами во всем их изобилии. Но уже вскоре о новом источнике питания узнают остальные, и к дереву стекаются другие виды обезьян, птицы и прочие представители фауны.
После того, как плоды становятся перезревшими и невкусными, а затем и вовсе опадают, дерево на два года возвращается к своему одинокому существованию: в период следующего плодоношения оно снова становится временным центром миграции самых разных видов животных.
Посмотрите, как мигрируют животные по всей планете.