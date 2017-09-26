  • Как цветет «Мертвое море Китая»: видео
    Фото: National Geographic
  • Как цветет «Мертвое море Китая»: видео
    Фото: National Geographic
  • Как цветет «Мертвое море Китая»: видео
    Фото: National Geographic
Природа

Как цветет «Мертвое море Китая»: видео

Неподалеку от города Юньчэн в китайской провинции Шаньси находится минеральное озеро Сечи (Xiechi). В его соленой воде водоросли окрашиваются в яркие цвета.
Анастасия Баринова
26 сентября 2017 в 14:59
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Озеро Сечи образовалось 500 миллионов лет назад и с древних времен служило источником соли для людей, живущих поблизости. В настоящее время оно занимает площадь 120 км²: это третий по величине сульфатный водоем в мире.

Из-за высокой концентрации сульфатов (солей серной кислоты H2SO4) в воде Xiechi практически нет живых организмов, и его нередко называют «Мертвым морем Китая». Впрочем, некоторые растения — например, вид одноклеточных зеленых водорослей дуналиелла солоноводная (лат. Dunaliella salina) — предпочитают именно соленую среду. Выживать в таких условиях им позволяет содержащийся в них β-каротин, оберегающий водоросли от интенсивного светового излучения, а глицерол защищает их от осмотического давления.

Вступая во взаимодействие с сульфатами, водоросли особенно активно вырабатывают каротин и сами меняют свой цвет. Чем экстремальнее среда — тем ярче краски. Чаще всего цветение водорослей начинается летом, когда температура воздуха поднимается выше +30…+40 ºC (как в этом году). Оценить эту удивительную картину в полной мере можно с высоты. Посмотрите на озеро в Иране, также раскрашенное дуналиеллой.

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