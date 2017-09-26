Как цветет «Мертвое море Китая»: видео
Озеро Сечи образовалось 500 миллионов лет назад и с древних времен служило источником соли для людей, живущих поблизости. В настоящее время оно занимает площадь 120 км²: это третий по величине сульфатный водоем в мире.
Из-за высокой концентрации сульфатов (солей серной кислоты H2SO4) в воде Xiechi практически нет живых организмов, и его нередко называют «Мертвым морем Китая». Впрочем, некоторые растения — например, вид одноклеточных зеленых водорослей дуналиелла солоноводная (лат. Dunaliella salina) — предпочитают именно соленую среду. Выживать в таких условиях им позволяет содержащийся в них β-каротин, оберегающий водоросли от интенсивного светового излучения, а глицерол защищает их от осмотического давления.
Вступая во взаимодействие с сульфатами, водоросли особенно активно вырабатывают каротин и сами меняют свой цвет. Чем экстремальнее среда — тем ярче краски. Чаще всего цветение водорослей начинается летом, когда температура воздуха поднимается выше +30…+40 ºC (как в этом году). Оценить эту удивительную картину в полной мере можно с высоты. Посмотрите на озеро в Иране, также раскрашенное дуналиеллой.