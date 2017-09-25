30-летний белый кит попал на видео
Зачастую причинами необычно светлого окраса шерсти, глаз или кожи являются альбинизм или лейкизм. Из-за этих мутаций организм не вырабатывает необходимые красящие вещества — пигменты. Редким особям удается дожить до зрелости с подобным генетическим отклонением: выделяясь на фоне сородичей, они привлекают внимание и хищников, и браконьеров.
В 1991 году у побережья австралийского штата Квинсленд был замечен белокожий горбатый кит (лат. Megaptera novaeangliae). Предположительно, он родился в 1986 году. Узнать о ките больше биологам не удалось: законы Австралии строго охраняют этих животных, препятствуя контактам людей с ними. Для лодок установлена 100-метровая дистанция, а в случае, если кит плавает с детенышем, то расстояние «покоя» составляет 300 метров.
Ученые назвали необычного кита «Migaloo» — на языке австралийских аборигенов это значит «белый человек». В те годы он был единственным известным белым китом в мире. Чтобы сохранить редчайшее животное, правительство Австралии приняло закон: расстояние между людьми и Мигалу должно составлять не менее 500 метров. Однако дистанционные наблюдения за белым китом продолжаются, и время от времени морские биологи публикуют видеодоказательства того, что он жив и здоров.
Более того: в 2015 году в этой же акватории было замечено уже три белых кита, два из которых имели небольшие размеры. Дети Мигалу? Не исключено, но без генетического анализа установить этого нельзя.
Новое видео было снято в Австралии на прошлой неделе. Журналист из Сиднея Джонас Либшнер (Jonas Liebschner) отправился на фотоохоту за Мигалу, и несколько дней ожидания себя оправдали: он попал в объектив камеры. Как раз в это время киты мигрируют в сторону Антарктиды. С приходом тепла (а в Австралии сейчас весна) горбатые киты отправляются в холодные воды.
Посмотрите на мир глазами горбатого кита.