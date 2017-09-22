  • 22 сентября — Всемирный день носорогов
    Фото: Pixabay
  • 22 сентября — Всемирный день носорогов
    Фото: Pixabay
  • 22 сентября — Всемирный день носорогов
    Фото: Pixabay
  • 22 сентября — Всемирный день носорогов
    Фото: Pixabay
  • 22 сентября — Всемирный день носорогов
    Фото: Pixabay
Природа

22 сентября — Всемирный день носорогов

В 2010 году Всемирный фонд дикой природы (WWF) предложил отмечать День носорога 22 сентября. Этот символический праздник должен привлечь внимание к бедственному положению животных, находящихся на грани исчезновения.
Анастасия Баринова
22 сентября 2017 в 16:27
4

История семейства носороговые (Rhinocerotidae) насчитывает десятки миллионов лет, однако из 61 рода, когда-то обитавших на планете, в настоящее время осталось только пять. В Азии обитают яванский (лат. Rhinoceros sondaicus), индийский (лат. Rhinoceros unicornis) и суматранский (лат. Dicerorhinus sumatrensis) носороги, а в Африке — белый (лат. Ceratotherium simum) и черный (лат. Diceros bicornis).

На черном рынке существует высокий спрос на рога носорогов. В зависимости от вида и размера особи они весят от 1,5 до 4 кг. За один килограмм рога можно выручить $60 000, поэтому численность этих животных на планете неуклонно уменьшается. В прошлом веке было уничтожено 95% представителей современных видов, и эта тенденция продолжается. Сейчас в «лучшей» ситуации — белый носорог: статус этого вида оценивается как «близкий к уязвимому» даже несмотря на то, что один из его подвидов практически исчез с лица Земли.

Индийский носорог носит статус уязвимого вида, а три остальных вида уже находятся на грани исчезновения. По данным ученых, если ситуация не изменится, браконьеры уничтожат всех носорогов в течение 20 лет.

WWF, учредив Всемирный день носорогов, в очередной раз обращает внимание на эту проблему. А Честерский зоопарк, один из участников программы по сохранению редких видов животных, приготовил к празднику трогательное видео.

В зоопарке живут десять черных носорогов и два индийских. Видеоролик показывает семью черных носорогов: малыш по кличке Айк пытается привлечь внимание своей матери, которая прилегла отдохнуть.

Узнайте о том, на какие страшные шаги приходится идти зоопаркам, чтобы сохранить носорогам жизнь.

Тоже интересно

Киллеры носорогов

Обсудить
СМИ2
Ураган «Харви» выбросил на берег морское чудище (фото)
Ураган «Харви» выбросил на берег морское чудище (фото)
Тоже интересно
Страсти по рогоносцам
Страсти по рогоносцам
Женщины моря
Женщины моря