22 сентября — Всемирный день носорогов
История семейства носороговые (Rhinocerotidae) насчитывает десятки миллионов лет, однако из 61 рода, когда-то обитавших на планете, в настоящее время осталось только пять. В Азии обитают яванский (лат. Rhinoceros sondaicus), индийский (лат. Rhinoceros unicornis) и суматранский (лат. Dicerorhinus sumatrensis) носороги, а в Африке — белый (лат. Ceratotherium simum) и черный (лат. Diceros bicornis).
На черном рынке существует высокий спрос на рога носорогов. В зависимости от вида и размера особи они весят от 1,5 до 4 кг. За один килограмм рога можно выручить $60 000, поэтому численность этих животных на планете неуклонно уменьшается. В прошлом веке было уничтожено 95% представителей современных видов, и эта тенденция продолжается. Сейчас в «лучшей» ситуации — белый носорог: статус этого вида оценивается как «близкий к уязвимому» даже несмотря на то, что один из его подвидов практически исчез с лица Земли.
Индийский носорог носит статус уязвимого вида, а три остальных вида уже находятся на грани исчезновения. По данным ученых, если ситуация не изменится, браконьеры уничтожат всех носорогов в течение 20 лет.
WWF, учредив Всемирный день носорогов, в очередной раз обращает внимание на эту проблему. А Честерский зоопарк, один из участников программы по сохранению редких видов животных, приготовил к празднику трогательное видео.
В зоопарке живут десять черных носорогов и два индийских. Видеоролик показывает семью черных носорогов: малыш по кличке Айк пытается привлечь внимание своей матери, которая прилегла отдохнуть.
Узнайте о том, на какие страшные шаги приходится идти зоопаркам, чтобы сохранить носорогам жизнь.