Бабье лето задержится в Москве до конца сентября
Для осени — и календарной, и астрономической — характерны холодные ночи, но дневная температура не обязательно бывает низкой. В этом году, по данным Гидрометцентра России, третья декада сентября в Москве и Подмосковье будет достаточно теплой: значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 1,5−2 ºC.
Под влиянием скандинавского антициклона в регионе установится малооблачная комфортная погода с большим суточным ходом температуры: в частности, 22 сентября небо еще будет затянуто тучами, но осадков уже не ожидается. Температура ночью составит от +6 ºC до +9 ºC, днем — от +15 ºC до +18 ºC. На выходные дни метеорологи прогнозируют небольшое потепление: до +19 ºC как в столице, так и в Подмосковье, а на следующей неделе температурные показатели будут опускаться только по ночам — до +3…+7 ºC. Днем же сохранится летняя погода с показателями на уровне +17…+19 ºC.
Сентябрь-2017 принципиально отличается от прошлогоднего: уже по итогам первой половины месяца средняя температура была на 3 ºC выше нормы. Семь раз дневная температура превышала +20 ºC, а однажды и +25 ºC.
В общей сложности специалисты зафиксировали две волны бабьего лета, а «третья серия» должна стать самой продолжительной — более семи дней.
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