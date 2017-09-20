В Приморье открыт крупнейший в мире центр по сохранению дальневосточного леопарда
Новый объект призван стать научным, образовательным и туристическим центром «Земли леопарда». Центральная усадьба находится на окраине села Барабаш, ее площадь составляет 5 гектаров. На территории усадьбы расположились служебный и гостиничный жилой корпус, музей, большой зал переговоров, помещения для лекций и семинаров, штаб оперативного реагирования, гараж с масштабным автопарком.
Для строительства использовались только экологически чистые материалы, а работу комплекса обеспечивает собственная газовая котельная, дизельный генератор и полностью автономные системы пожаротушения и очистки отходов.
В парке находится несколько зеленых зон в форме отпечатка огромной лапы леопарда.
«Нам удалось создать место, в котором размыты границы между природой и человеком, где на благо популяции дальневосточного леопарда и его дома смогут трудиться десятки сотрудников нашей дирекции… …Новый центр станет опорной точкой для новых научных и природоохранных достижений. Мы сможем достойно принимать здесь ученых со всего мира. При этом новая усадьба — это также своего рода и культурно-образовательный центр, где можно узнать все о природе юга Приморского края», — сказала директор ФГБУ «Земля леопарда» Татьяна Барановская.
ФГБУ «Земля леопарда» было создано 21 мая 2012 года. Под руководством учреждения находятся две соседствующие особо охраняемые природные территории, расположенные в юго-западной части Приморского края: государственный природный биосферный заповедник «Кедровая падь» (старейший заповедник Дальнего Востока, учрежден в 1924 году, входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО) и национальный парк «Земля леопарда». На организацию возложена задача чрезвычайной важности — защита и сохранение единственной в мире дикой популяции дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Общая площадь заповедника и национального парка — 282 тыс. га.
За последние десять лет популяция дальневосточного леопарда выросла с 30 до 70 особей.