  • Гориллы, спасенные Дайан Фосси
    Почти двадцать лет жизни, вплоть до трагической гибели в 1985 году, Дайан Фосси посвятила изучению приматов в природе. Она завоевала доверие некоторых горилл, среди них выхоженные ею сироты Коко и Пакер (на фотографии). Фото: Коллекция журналистских, специальных и регионоведческих работ Боба Кэмпбелла, Библиотека имени Джорджа А. Сматерса, Университет Флориды
  • Гориллы, спасенные Дайан Фосси
    Если бы Фосси не защищала так яростно горилл и их земли, эти человекообразные обезьяны, обитающие на вулканических склонах Карисимби, не дожили бы до наших дней. Однако методы Фосси вызывали возмущение многих местных жителей. Фото: Ронан Донован
  • Гориллы, спасенные Дайан Фосси
    Фермеры из поселка Бисате рядом с Вулканическим национальным парком уже привыкли видеть горных горилл: те выходят из леса, чтобы полакомиться бамбуком, который местные используют как строительный материал. Иногда гориллы из группы Титуса на несколько дней покидают пределы парка, рискуя заразиться от людей или скота и умереть. Фото: Ронан Донован
Природа

Гориллы, спасенные Дайан Фосси

В конце 1960-х американка приехала в горы Вирунга на северо-западе Руанды, чтобы изучать горных горилл, оказавшихся на грани исчезновения. Благодаря Фосси обезьяны выжили. А вот исследовательница трагически погибла.
Элизабет Ройт
19 сентября 2017 в 18:54
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На рассвете два взрослых самца горных горилл ловко перемахивают через каменную стену чуть ниже человеческого роста, ограждающую Вулканический национальный парк на северо-западе Руанды. Приземлившись на подстриженную траву, гориллы неторопливо спускаются по склону через огороды, сначала опираясь на костяшки пальцев рук, затем почти распрямившись. Добравшись до эвкалиптов, они начинают обдирать кору острыми резцами. Вскоре к ним присоединяются самки и молодняк из их группы, Титуса, — ее, как и другие, исследователи называют по имени альфа-самца. И все вместе обезьяны принимаются за тонкие ростки бамбука.

…Тем временем высоко в парке, на поросшем густым лесом и окутанном туманом склоне гор Вирунга, руководитель группы проектов Международного фонда по спасению горилл имени Дайан Фосси Вероника Вечеллио устраивается на бревне, чтобы понаблюдать за взрослым самцом по кличке Урвибутсо. Непоседа Урвибутсо, всегда готовый сбежать из парка, занят: аккуратно складывает листья чертополоха и отправляет их в рот. Вероника, изучающая поведение горилл в группе, ждет, когда самец к ней повернется, и щелкает камерой. Увеличив снимок, она видит рану на его носу.

«Этим утром он подрался с другим серебристоспинным самцом из группы Титуса», — заключает она. (Серебристоспинными называют самцов из-за чепрачного окраса спины, который появляется, когда они достигают зрелости.)

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№168, сентябрь 2017).
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