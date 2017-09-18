Необычная охота пингвинов: видео
Международная группа ученых с 2010 по 2015 год проводила масштабное исследование жизни пингвинов. В его рамках на спины сотен особей были прикреплены крохотные видеокамеры, и по результатам отснятых кадров уже написано несколько научных работ.
Сначала биологам удалось установить, что пингвины Адели (лат. Pygoscelis adeliae) вместо ожидаемых креветок или криля охотятся на медуз. Притом происходит это только тогда, когда те готовятся к спариванию. Ученые нашли объяснение этому: как и у других животных, у медуз в брачный период активно вырабатываются половые клетки. И если в обычное время студенистое тело стрекающих питательным не является, в дни размножения их половые органы полны белка, что и привлекает пингвинов. Птиц не останавливает даже то, что некоторые из медуз (например, Chrysaora plocamia) способны нанести болезненный ожог.
Эти пищевые предпочтения оказались характерны не только для пингвинов Адели, но и для других представителей семейства, участвовавших в исследовании: в частности, камеры также были закреплены на магеллановых (лат. Spheniscus magellanicus), желтоглазых (лат. Megadyptes antipodes) и малых пингвинах (лат. Eudyptula minor).
Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Ecology and the Environment. Ученые отмечают, что 160 пингвинов разных видов предоставили 360 часов видеозаписей, на которых более чем в 200 случаях эти птицы охотились на медуз. Полученный материал также позволит получить другие новые знания о жизни пингвинов.
Посмотрите, как пингвины занимаются спортом.