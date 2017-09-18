Почему морской конек схватил ватную палочку?
Фотограф Джастин Хофман (Justin Hofman) работает в составе экологических экспедиций по всему миру. Одна из них, Sea Legacy, ставит своей задачей заботу о чистоте Мирового океана, ведет исследования и просветительскую работу.
Во время съемок у побережья индонезийского острова Сумбава Хоффман заметил морского конька, продирающегося сквозь плавающий в воде мусор. По его словам, конек сначала схватил водоросли, потом кусок пластика, а затем — ватную палочку. «Если присмотреться к фотографии внимательнее, — говорит Хоффман, — на заднем плане видны небольшие светлые пятна: это фрагменты пластика».
По его словам, даже разглядеть кораллы в этой акватории было сложно: вода оказалась очень грязной и дурно пахла. И эта проблема характерна для множества мест на планете. «Пару недель назад в Арктике мы заметили, как полярный медведь копался в мусоре и грыз пластик. Это разрывало нам сердце», — вспоминает Хоффман.
Изображение морского конька вышло в финал конкурса Wildlife Photographer of the Year в Музее естествознания в Лондоне. Победители будут объявлены в октябре, однако Хоффман не слишком волнуется о победе или поражении: он поясняет, что важнее всего оказалась популярность снимка, что, возможно, заставит людей задуматься об ущербе, который они наносят природе.