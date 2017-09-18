  • Почему морской конек схватил ватную палочку?
    Фото: Justin Hofman@Instagram
  • Почему морской конек схватил ватную палочку?
    Фото: Justin Hofman@Instagram
Природа

Почему морской конек схватил ватную палочку?

Американский фотограф и эколог сделал в Индонезии снимок, доказывающий, как даже небольшой фрагмент мусора вредит природе.
Анастасия Баринова
18 сентября 2017 в 15:55
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Фотограф Джастин Хофман (Justin Hofman) работает в составе экологических экспедиций по всему миру. Одна из них, Sea Legacy, ставит своей задачей заботу о чистоте Мирового океана, ведет исследования и просветительскую работу.

Во время съемок у побережья индонезийского острова Сумбава Хоффман заметил морского конька, продирающегося сквозь плавающий в воде мусор. По его словам, конек сначала схватил водоросли, потом кусок пластика, а затем — ватную палочку. «Если присмотреться к фотографии внимательнее, — говорит Хоффман, — на заднем плане видны небольшие светлые пятна: это фрагменты пластика».

По его словам, даже разглядеть кораллы в этой акватории было сложно: вода оказалась очень грязной и дурно пахла. И эта проблема характерна для множества мест на планете. «Пару недель назад в Арктике мы заметили, как полярный медведь копался в мусоре и грыз пластик. Это разрывало нам сердце», — вспоминает Хоффман.

Изображение морского конька вышло в финал конкурса Wildlife Photographer of the Year в Музее естествознания в Лондоне. Победители будут объявлены в октябре, однако Хоффман не слишком волнуется о победе или поражении: он поясняет, что важнее всего оказалась популярность снимка, что, возможно, заставит людей задуматься об ущербе, который они наносят природе.

Узнайте, насколько загрязнен мусором Мировой океан.

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