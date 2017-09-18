К Сахалину и Курилам приблизился мощный циклон
По данным Сахгидрометеоцентра, циклон уже затронул юг Сахалина и Южно-Курильский район. В течение дня его влияние усилится: на фоне сильных дождей прогнозируется ветер с порывами от 25 до 38 м/с. Из-за обильных осадков возможны резкие подъемы воды. Особенно сильно стихия проявит себя у юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский, Долинский, Макаровский и Поронайский районы): здесь ожидается высота волн 4−5 метров и подъем уровня моря до опасных отметок; возможно подтопление и повреждение береговых сооружений.
К 19 сентября непогода захватит центральные, а затем и северные районы Сахалина. Спасатели готовы к ликвидации возможных последствий прохождения циклона: на вызовы будут направлены более 1600 специалистов из 340 аварийно-восстановительных бригад и 501 единица техники.
20 сентября циклон подойдет к берегам Камчатки: первыми его приход заметят обитатели южных районах края. 20 и 21 сентября в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском городских округах, в Елизовском, Усть-Большерецком муниципальных районах ожидается сильный дождь, порывы ветра могут достигать 27 м/с.
Силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения переведены в режим функционирования «повышенная готовность». Во время прохождения циклона гражданам рекомендуется ограничить выезд за пределы населенных пунктов, следить за подъемом уровня воды и в случае необходимости обратиться в дежурные службы. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, а также охотникам и рыбакам следует переждать непогоду в населенных пунктах.
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