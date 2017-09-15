Личинки шевелятся в унисон: видео
Ученый из Калифорнийского университета в Беркли и исследователь National Geographic Аарон Померанц (Aaron Pomerantz) работал в Перу, изучая насекомых. На одном из деревьев он заметил группу личинок, относящихся к семейству пильщиков подотряда сидячебрюхие (лат. Symphyta).
Личинки пилильщиков называют ложногусеницами из-за сходства с гусеницами бабочек. Внешних отличий всего два: в этой стадии развития пильщики имеют шесть и более пар ног на брюшке (у настоящих гусениц их пять пар или менее); кроме того, у них всего две стемматы (простые глазки), тогда как у гусениц их 6. В процессе превращения во взрослую особь личинки пильщиков могут скатывать листья, а также образовывать галлы — особые наросты на растениях. Именно это увидел и снял на камеру исследователь. Ярко-желтая группа личинок расположилась на стволе дерева, приняв форму цветка.
Личинки выглядят достаточно заметно, чтобы стать объектом нападения птиц, поэтому эволюционно им пришлось выработать особую тактику защиты: синхронные движения. Как поясняет биолог, это может сбить хищника с толку — он не может принять решение, какую именно особь ухватить.
Точный механизм этой координации до конца не изучен. Согласно основным теориям, личинки чувствуют волны и вибрации. Однако ученый отмечает, что в данном случае реакция следовала на его движения рукой по воздуху или дыхание, тогда как рука, коснувшаяся ствола дерева, внимания личинок не привлекла.
Подотряд сидячебрюхих насчитывает около 8000 видов насекомых. В зависимости от вида, данная группа личинок проведет на дереве от нескольких недель до месяца, затем все особи упадут на землю, окуклятся и превратятся в летающее насекомое, внешне напоминающее осу.
Посмотрите на другое видео, снятое Аароном Померанцем: как гусеница становится бабочкой.