  • Личинки шевелятся в унисон: видео
    Фото: National Geographic
  • Личинки шевелятся в унисон: видео
    Взрослая особь Фото: Guido Gerding/Wikipedia
Природа

Личинки шевелятся в унисон: видео

Группа личинок, расположившись на дереве, может напоминать по форме крупный цветок. Рассматривая это скопление внимательнее, ученый обнаружил синхронные движения всех особей.
Анастасия Баринова
15 сентября 2017 в 18:23
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Ученый из Калифорнийского университета в Беркли и исследователь National Geographic Аарон Померанц (Aaron Pomerantz) работал в Перу, изучая насекомых. На одном из деревьев он заметил группу личинок, относящихся к семейству пильщиков подотряда сидячебрюхие (лат. Symphyta).

Личинки пилильщиков называют ложногусеницами из-за сходства с гусеницами бабочек. Внешних отличий всего два: в этой стадии развития пильщики имеют шесть и более пар ног на брюшке (у настоящих гусениц их пять пар или менее); кроме того, у них всего две стемматы (простые глазки), тогда как у гусениц их 6. В процессе превращения во взрослую особь личинки пильщиков могут скатывать листья, а также образовывать галлы — особые наросты на растениях. Именно это увидел и снял на камеру исследователь. Ярко-желтая группа личинок расположилась на стволе дерева, приняв форму цветка.

Личинки выглядят достаточно заметно, чтобы стать объектом нападения птиц, поэтому эволюционно им пришлось выработать особую тактику защиты: синхронные движения. Как поясняет биолог, это может сбить хищника с толку — он не может принять решение, какую именно особь ухватить.

Точный механизм этой координации до конца не изучен. Согласно основным теориям, личинки чувствуют волны и вибрации. Однако ученый отмечает, что в данном случае реакция следовала на его движения рукой по воздуху или дыхание, тогда как рука, коснувшаяся ствола дерева, внимания личинок не привлекла.

Подотряд сидячебрюхих насчитывает около 8000 видов насекомых. В зависимости от вида, данная группа личинок проведет на дереве от нескольких недель до месяца, затем все особи упадут на землю, окуклятся и превратятся в летающее насекомое, внешне напоминающее осу.

Посмотрите на другое видео, снятое Аароном Померанцем: как гусеница становится бабочкой.

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