Белоснежные жирафы: редкая встреча
Причиной нетипично светлой окраски представителей мира фауны являются два вида генетической мутации: лейкизм и альбинизм. В первом случае у животного пигментные клетки-меланоциты присутствуют в минимальном количестве или вообще отсутствуют; во втором они есть, но не способны синтезировать меланин.
Одним из самых явных различий лейкизма и альбинизма является пигментация глаз. У особей с лейкизмом глаза нормально окрашены, тогда как у альбиносов наблюдается отсутствие пигментации радужной оболочки. Это не только придает глазам странный розовый или нетипично голубой цвет, но и представляет опасность для здоровья: глаза становятся особенно уязвимы к солнечному свету.
В мире живой природы одинаково часто встречаются представители обоих генетических отклонений. Новый пример найден в Кении: в объектив фотокамеры попалось сразу два белых жирафа.
Судя по их размерам, это родитель и детеныш — таким образом, мутация передалась по наследству. Комментируя видео, специалисты диагностировали у животных лейкизм. Ранее в другой части Африки, в Танзании, был замечен жираф с той же причиной светлого цвета кожи. Представители природоохранных ведомств тут же усилили охрану этой территории: такие необычные звери являются привлекательной целью для браконьеров.
К сожалению, ответственные лица в Кении пока подобного заявления не сделали, что ставит жизнь белых жирафов под угрозу. Этим животным, даже окрашенным нормально, сложно выживать в дикой природе из-за обилия хищников и браконьеров, а смертность среди детенышей возрастом до полугода составляет 50%.
Посмотрите на прозрачного омара, имеющего лейкизм.